Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре

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Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-МареРубрика: общество, проиcшествия
05.11.2019 09:00
ФОТО С САЙТА НАО В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Новосибирских родителей, чьи дети ходят в сады, предупредили об ужесточении требований безопасности; теперь опоздавших пускать в группу не будут: в 8:00 двери сада закроют на ключ изнутри.
После хладнокровного убийства ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре в дошкольных учреждениях по всей стране приняли экстренные меры по усилению безопасности. Новосибирск не стал исключением: по словам родителей, через мессенджеры их предупредили, что опоздавшие не смогут попасть в группу, так как двери в учреждение закроют.
Также родителям сообщили, что в случае невозможности самостоятельно забрать ребёнка из сада другие родственники обязаны предоставить доверенность и копию паспорта. В противном случае малыша просто не отдадут.
Представители детских садов призвали родителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам.
«Это не прихоть, это очень важно», – говорится в сообщении.
Напомним, 1 ноября стало известно, что все детские сады Новосибирска ждёт внеплановая проверка после ЧП в Нарьян-Маре, где мужчина свободно прошёл в группу к дошкольникам и перерезал горло одному из детей.
Мария Машанова
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