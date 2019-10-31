Экс-администратор «Ленты» в Новосибирске пойдёт под суд за присвоение выручки

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До шести лет лишения свободы грозит бывшему администратору «Ленты»; женщину обвиняют в присвоении более 400 тысяч рублей.

Утверждённое обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-администратора магазина «Лента» направлено для рассмотрения в Железнодорожный районный суд Новосибирска. 34-летней женщине вменяется присвоение, совершённое лицом с использованием своего должностного положения. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, руководитель магазина имела доступ к денежным средствам, поступающим в качестве выручки от реализованной магазином продукции, и была ответственна за их сохранность.

«В июне 2019 года она похитила из главной кассы магазина 420 тысяч рублей, присвоив их себе. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению», – уточнили в ведомстве.

Максимальная санкция по этой статье – до шести лет лишения свободы.

В прокуратуре уточнили, что бывшая сотрудница «Ленты» полностью признала вину в совершённом преступлении и частично погасила причинённый ущерб.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о закрытии в Новосибирске сети магазинов «Лидер экономии».