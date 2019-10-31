Эксперты нашли 250 нарушений в работе сибирских детских садов

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Эксперты нашли 250 нарушений в работе сибирских детских садовРубрика: общество
05.11.2019 10:01
фото с сайта pixabay.com
Роспотребнадзор проверил 212 дошкольных организаций Иркутской области; общая сумма штрафов составила 1 миллион рублей.
В Иркутской области Роспотребнадзор проверил детские сады и обнаружил 250 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Основные выявленные нарушения требований санитарного законодательства: нарушения санитарно-эпидемиологических режимов содержания помещений и пищеблоков, несоблюдение норм площади на одного ребёнка, нарушения требований, предъявляемых к организации питания, недостаточно обеспеченная материально-техническая база учреждений», – отметили в Роспотребнадзоре.
По итогам проверки были выписаны штрафы на общую сумму 1 миллион рублей, деятельность одного детского сада приостановлена, а 57 работников дошкольных организаций уволены.
Напомним, 5 ноября стало известно, что двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре.
Никита Минин
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