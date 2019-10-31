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Эксперты нашли 250 нарушений в работе сибирских детских садов

Рубрика: общество

05.11.2019 10:01

фото с сайта pixabay.com

Роспотребнадзор проверил 212 дошкольных организаций Иркутской области; общая сумма штрафов составила 1 миллион рублей.

В Иркутской области Роспотребнадзор проверил детские сады и обнаружил 250 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

«Основные выявленные нарушения требований санитарного законодательства: нарушения санитарно-эпидемиологических режимов содержания помещений и пищеблоков, несоблюдение норм площади на одного ребёнка, нарушения требований, предъявляемых к организации питания, недостаточно обеспеченная материально-техническая база учреждений», – отметили в Роспотребнадзоре. 

По итогам проверки были выписаны штрафы на общую сумму 1 миллион рублей, деятельность одного детского сада приостановлена, а 57 работников дошкольных организаций уволены. 

Напомним, 5 ноября стало известно, что двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре. 

 

Никита Минин

Теги: дети Иркутская область

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Эксперты нашли 250 нарушений в работе сибирских детских садов

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в Новосибирске

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сегодня 09:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

«Повышенная конфликтность и нетерпимость к подчинённости»: в СМИ попала характеристика срочника Шамсутдинова

сегодня 08:45 Общество 0 Коммент.

Крест на протекторе обуви оскорбил верующего покупателя

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

К ночным поискам 11-летнего подростка в Новосибирске присоединились около ста человек

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

Пенсии в России будет проще оформить

сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 5 ноября

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 5 ноября: уходим в минус

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как войти в доверие

сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

В 2020 году в Новосибирске пройдёт медиафорум стран БРИКС

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Новый год в новосибирском театре «Глобус»

вчера 18:01 Афиша 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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