Коллаж Сиб.фм

Правительство РФ активно борется с распространением вредной привычки, вызывая при этом негативную реакцию у курящего населения.

На данный момент в нашей стране очень остро стоит проблема курения табака в общественных местах. По некоторым оценкам, вредят своему здоровью около четверти жителей страны. При этом они зачастую отравляют жизнь не только себе, но и окружающим.

Федеральный Закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» содержит перечень из 13 пунктов, где запрещено курить, а именно:

1. На территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, органов по делам молодёжи, спортивных сооружений.

2. На территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг.

3. В поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров.

4. На воздушных судах, на всех видах общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров.

5. В помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания.

6. В помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах.

7. В помещениях социальных служб.

8. В помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления.

9. На рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.

10. В лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

11. На детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.

12. На пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении.

13. На автозаправочных станциях.

Однако не всё так плохо для курящего населения. Несмотря на столь внушительный список, здесь есть свои лазейки и разрешения. Например, многие полагают, что нельзя курить, находясь на улице или на остановке общественного транспорта, считая это «общественным местом». Но данный запрет нигде не прописан, а это означает, что вы можете курить на улице – за исключением пунктов, указанных выше.

Также распространено заблуждение, что нельзя курить ближе чем в 15 метрах от зданий органов власти. Но подобного запрета в законе, как мы видим, не содержится. Если прочитать текст закона внимательно, можно увидеть, что ограничения касаются только внутренних помещений подобных структур.

Кроме того, курение разрешено в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в многоквартирных домах и на судах дальнего плавания.

Например, вы имеете полное право на курение, находясь у себя дома или в своём личном транспортном средстве. Однако тут следует быть внимательными. С 3 октября 2019 года правительство внесло некоторые изменения в противопожарные правила. И теперь, если из-за неосторожности или из-за непотушенной сигареты произойдет пожар, виновнику грозит крупный штраф.



Дмитрий Гапоненко

Юрист ООО «Юридический бизнес форум» Автор