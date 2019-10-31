Лента новостейПредложить новость
Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий
Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей
Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде
Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь
Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка
Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области
Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске
Видео эвакуации спрыгнувшего с 4 этажа новосибирца опубликовали спасатели
Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском
Экс-администратор «Ленты» в Новосибирске пойдёт под суд за присвоение выручки
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Где запрещено курить?Рубрика: общество
05.11.2019 15:39
Коллаж Сиб.фм
Правительство РФ активно борется с распространением вредной привычки, вызывая при этом негативную реакцию у курящего населения.
На данный момент в нашей стране очень остро стоит проблема курения табака в общественных местах. По некоторым оценкам, вредят своему здоровью около четверти жителей страны. При этом они зачастую отравляют жизнь не только себе, но и окружающим.
Федеральный Закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» содержит перечень из 13 пунктов, где запрещено курить, а именно:
1. На территориях и в помещениях учреждений образования, культуры, органов по делам молодёжи, спортивных сооружений.
2. На территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг.
3. В поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров.
4. На воздушных судах, на всех видах общественного транспорта, городского и пригородного сообщения, в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров.
5. В помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания.
6. В помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах.
7. В помещениях социальных служб.
8. В помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления.
9. На рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях.
10. В лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.
11. На детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами.
12. На пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном сообщении.
13. На автозаправочных станциях.
Однако не всё так плохо для курящего населения. Несмотря на столь внушительный список, здесь есть свои лазейки и разрешения. Например, многие полагают, что нельзя курить, находясь на улице или на остановке общественного транспорта, считая это «общественным местом». Но данный запрет нигде не прописан, а это означает, что вы можете курить на улице – за исключением пунктов, указанных выше.
Также распространено заблуждение, что нельзя курить ближе чем в 15 метрах от зданий органов власти. Но подобного запрета в законе, как мы видим, не содержится. Если прочитать текст закона внимательно, можно увидеть, что ограничения касаются только внутренних помещений подобных структур.
Кроме того, курение разрешено в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в многоквартирных домах и на судах дальнего плавания.
Например, вы имеете полное право на курение, находясь у себя дома или в своём личном транспортном средстве. Однако тут следует быть внимательными. С 3 октября 2019 года правительство внесло некоторые изменения в противопожарные правила. И теперь, если из-за неосторожности или из-за непотушенной сигареты произойдет пожар, виновнику грозит крупный штраф.
Комментарии
Лента новостей
Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий
Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей
Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде
Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь
Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка
Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области
Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске
Видео эвакуации спрыгнувшего с 4 этажа новосибирца опубликовали спасатели
Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском
Экс-администратор «Ленты» в Новосибирске пойдёт под суд за присвоение выручки
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Заживём по-новому
Новые законы и экономические реформы, которые изменят жизн...
Дави на раз
Искалечивший женщину и двоих детей водитель сохранил права и остался н...
Новости по теме
Популярное