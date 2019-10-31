К ночным поискам 11-летнего подростка в Новосибирске присоединились около ста человек

фото из группы «Лиза Алерт Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Срочный сбор волонтёров объявили поздно вечером 4 ноября в Новосибирске; добровольцам предстояло найти 11-летнего школьника.

Около ста новосибирцев откликнулись на призыв волонтёров присоединиться к поискам 11-летнего подростка вечером 4 ноября. В третьем часу ночи появилась информация об обнаружении ребёнка. Об этом сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Добровольцы искали мальчика, который днём вышел из дома в Дзержинском районе, чтобы выгулять собаку породы китайская хохлатая. Несколько часов о местонахождении подростка ничего не было известно.

Сбор поисковиков был назначен на 23:30, всем добровольцам рекомендовали взять с собой фонарики для прочёсывания местности.

Спустя несколько часов волонтёры объявили «отбой» – мальчика нашли. На фото, размещённом в социальной сети, подросток сидит в автомобиле рядом со своей собакой.

Напомним, накануне в Новосибирске пропала пожилая женщина, страдающая провалами в памяти.