Картину школьника из Новосибирска выставили в Третьяковской галерее

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Картину школьника из Новосибирска выставили в Третьяковской галерееРубрика: общество, культура
05.11.2019 11:49
фото пресс-службы МТС
Государственная Третьяковская галерея открыла экспозицию в рамках конкурса «Поколение М»; пейзаж новосибирского подростка стал частью выставки.
Картина «Рыбаки» новосибирского школьника Леонида Пшенова будет показана посетителям Третьяковки в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Выставка состоит из 19 изображений, которые члены жюри отобрали среди тысяч присланных работ.
«Это не первая победа Леонида в проекте "Поколение М": в 2016 году члены жюри конкурса изобразительного мастерства "В ярких красках" высоко оценили его работу и даже назвали Леонида "маленьким Ван Гогом" – за необычайное сходство стилей написания картин. Несмотря на юный возраст, на счету у Леонида свыше двухсот побед в различных российских и международных конкурсах», – говорится в сообщении МТС, организатора конкурса.
Напомним, ранее «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке.
Никита Минин
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Лента новостей
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