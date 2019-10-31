Картину школьника из Новосибирска выставили в Третьяковской галерее

фото пресс-службы МТС

Государственная Третьяковская галерея открыла экспозицию в рамках конкурса «Поколение М»; пейзаж новосибирского подростка стал частью выставки.

Картина «Рыбаки» новосибирского школьника Леонида Пшенова будет показана посетителям Третьяковки в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Выставка состоит из 19 изображений, которые члены жюри отобрали среди тысяч присланных работ.

«Это не первая победа Леонида в проекте "Поколение М": в 2016 году члены жюри конкурса изобразительного мастерства "В ярких красках" высоко оценили его работу и даже назвали Леонида "маленьким Ван Гогом" – за необычайное сходство стилей написания картин. Несмотря на юный возраст, на счету у Леонида свыше двухсот побед в различных российских и международных конкурсах», – говорится в сообщении МТС, организатора конкурса.

Напомним, ранее «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке.