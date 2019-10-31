Крест на протекторе обуви оскорбил верующего покупателя

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Крест на протекторе обуви оскорбил верующего покупателяРубрика: общество
05.11.2019 08:25
Фото из группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"
Житель Барнаула обратился с претензией в магазин, где продавались ботинки с изображением креста на протекторе; по словам мужчины, подобный орнамент оскорбляет его чувства верующего.
Протектор в форме изображения креста на подошве обуви посчитал неприемлемым барнаулец. Он обратился с письменной жалобой к руководству магазина, где продавались "антирелигиозные ботинки". Об этом сообщается в группе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
В публикации также говорится, что возмущённый покупатель потребовал снять эту модель обуви с продажи, а производителей — найти и наказать.
Комментируя ситуацию журналистам издания "Лента", иерей Димитрий Никитин назвал случившееся недопустимым. Поскольку "крест необходимо носить на теле, а не на обуви". "Мы не должны попирать его ногами. Это неблагоговейное отношение к святыне», — сказал священник.
Напомним, 27 октября православные активисты в Новосибирски потребовали отменить вечеринку "в стиле Хеллоуин".
Мария Машанова
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