Крест на протекторе обуви оскорбил верующего покупателя

Фото из группы "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте"

Житель Барнаула обратился с претензией в магазин, где продавались ботинки с изображением креста на протекторе; по словам мужчины, подобный орнамент оскорбляет его чувства верующего.

Протектор в форме изображения креста на подошве обуви посчитал неприемлемым барнаулец. Он обратился с письменной жалобой к руководству магазина, где продавались "антирелигиозные ботинки". Об этом сообщается в группе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".



В публикации также говорится, что возмущённый покупатель потребовал снять эту модель обуви с продажи, а производителей — найти и наказать.

Комментируя ситуацию журналистам издания "Лента", иерей Димитрий Никитин назвал случившееся недопустимым. Поскольку "крест необходимо носить на теле, а не на обуви". "Мы не должны попирать его ногами. Это неблагоговейное отношение к святыне», — сказал священник.

Напомним, 27 октября православные активисты в Новосибирски потребовали отменить вечеринку "в стиле Хеллоуин".