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Лайфхак дня: как создать свой мем

Рубрика: общество

06.11.2019 06:41

Скриншот из фильма "Стартрек"

Накануне разгорелся настоящий скандал из-за мемов — тогда чуть не отчислили студентов НГУ; выходит, что это не просто смешные картинки, а как научиться создавать свои мемы — в кратком пособии от Сиб.фм

Прежде всего, важна идея - мем (он же мемчик, мемосик и так далее) неотделим от реальной жизни. В мем можно превратить всё, что угодно — от ушибленного мизинца ноги до прекрасной жизни в Северной Корее. Важно понимать, что мем должен быть связан с событиями, которые сейчас происходят в стране и мире. Некоторым они заменяют новости, ведь если пролистать вечером ленту во "ВКонтакте", можно узнать обо всём самом важном за последние сутки. 

Также очень важно учитывать тренды. Мемы никогда не стоят на месте. То, что ещё вчера было на пике популярности, сегодня может стать баяном (то есть, устаревшим, неактуальным). Тут всё довольно просто, если не вдаваться в подробности и не углубляться в искусство создания мемов профессионально. Например, мем, который был популярен ещё 6-7 лет назад, категорически нельзя использовать сегодня — реабилитировать свой имидж будет практически невозможно. Это именно тот случай, когда со временем искусство становится вовсе не классикой.

Ну и конечно же, нельзя справиться без специальной техники. На самом деле, всё довольно просто. Есть несколько приложений и сайтов, в которых уже загружены фоны, исходники и заготовки для мемов. Лучше всего использовать российские, так как в них есть наиболее актуальные мемы, понятные для русскоязычного населения. Конечно, есть другой вариант — создавать мемы самому. Но это касается только гениев. 

Напомним, накануне Сиб.фм писал, как войти в доверие.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область Лайфхак

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Немецкие онкологи назвали пять симптомов – предвестников рака

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Новосибирск: события 6 ноября

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Банду наркодилеров будут судить в Новосибирске

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец победил в конкурсе «Скорофильм»

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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