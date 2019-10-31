Лайфхак дня: как создать свой мем

Скриншот из фильма "Стартрек"

Накануне разгорелся настоящий скандал из-за мемов — тогда чуть не отчислили студентов НГУ; выходит, что это не просто смешные картинки, а как научиться создавать свои мемы — в кратком пособии от Сиб.фм

Прежде всего, важна идея - мем (он же мемчик, мемосик и так далее) неотделим от реальной жизни. В мем можно превратить всё, что угодно — от ушибленного мизинца ноги до прекрасной жизни в Северной Корее. Важно понимать, что мем должен быть связан с событиями, которые сейчас происходят в стране и мире. Некоторым они заменяют новости, ведь если пролистать вечером ленту во "ВКонтакте", можно узнать обо всём самом важном за последние сутки.

Также очень важно учитывать тренды. Мемы никогда не стоят на месте. То, что ещё вчера было на пике популярности, сегодня может стать баяном (то есть, устаревшим, неактуальным). Тут всё довольно просто, если не вдаваться в подробности и не углубляться в искусство создания мемов профессионально. Например, мем, который был популярен ещё 6-7 лет назад, категорически нельзя использовать сегодня — реабилитировать свой имидж будет практически невозможно. Это именно тот случай, когда со временем искусство становится вовсе не классикой.

Ну и конечно же, нельзя справиться без специальной техники. На самом деле, всё довольно просто. Есть несколько приложений и сайтов, в которых уже загружены фоны, исходники и заготовки для мемов. Лучше всего использовать российские, так как в них есть наиболее актуальные мемы, понятные для русскоязычного населения. Конечно, есть другой вариант — создавать мемы самому. Но это касается только гениев.

Напомним, накануне Сиб.фм писал, как войти в доверие.