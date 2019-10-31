Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и поборы

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Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и поборыРубрика: общество
05.11.2019 14:48
фото с сайта pixabay.com
«Если не принесли ничего к чаепитию, то чужое есть нельзя»; мама ещё одной школьницы из Новосибирска сообщила о притеснениях детей – по словам женщины, страдают не только подростки, но и их родители.
Инцидент в новосибирской школе № 183, где, по словам одной из родительниц, второклассницу не пустили за общий стол во время чаепития, получил продолжение. В комментарии к опубликованной на сайте Сиб.фм новости мама ученицы другой школы сибирской столицы написала, что «это лишь один из многих случаев, получивший огласку».
«В нашей 196-й школе, тоже Кировского района, сама классная руководитель заявила детям, что если ваши мамы не приготовили вам с собой угощения на чаепитие, то принесённое остальными есть нельзя», – написала женщина.
О конфликте в школе № 183 города Новосибирска стало известно после того, как мама 8-летней девочки пожаловалась на причинённую ребёнку психологическую травму. Во время чаепития школьнице якобы не позволили кушать с общего стола, поскольку родители не сдали деньги.
Напомним, сегодня руководство образовательного учреждения отказалось комментировать корреспонденту Сиб.фм ситуацию.
Мария Машанова
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