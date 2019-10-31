На Алтае не могут потушить остров на Оби

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На Алтае не могут потушить остров на ОбиРубрика: проиcшествия
05.11.2019 07:08
Фото с сайта газеты «Каменские новости»
В городе Камне-на-Оби уже несколько дней не могут потушить сухую траву на острове; огненную стену видно за несколько километров.
В течение двух дней в Алтайском крае горит сухая трава на острове посреди реки Оби. Об этом сообщают местные СМИ.
Как стало известно, загорелась сухая трава. Предположительно, причиной пожара стал человеческий фактор. Пожарные службы комментируют, что остров со всех сторон окружён водой, и угрозы населённым пунктам нет.
Напомним, в середине октября пожары угрожали из-за сильного ветра населённым пунктам Новосибирской области.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
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