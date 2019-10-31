На набережной Новосибирска ветром погнуло стенды

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На набережной Новосибирска ветром погнуло стендыРубрика: общество
05.11.2019 10:27
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
В парке «Городское начало» на земле оказались плакаты с героями ВОВ; снимки и рисунки лежат уже несколько дней.
Выгнутый металлический стенд и лежащие на земле плакаты со снимками героев войны выложила в сеть жительница Новосибирска Анна. Пост девушки опубликовали сразу несколько крупных новосибирских сообщества «ВКонтакте».
Во время прогулки девушка обнаружила разрушения на аллее героев в парке «Городское начало». Она попыталась дозвониться до властей и администрации парка, но в выходной день на звонки никто не ответил.
«Судя по состоянию плаката, лежит он так не один день, почему работники парка спокойно ходят мимо?» – отметила Анна в комментариях.
Пользователи сети предположили, что это дело рук вандалов. Сторонники этой теории принялись сыпать оскорбления на местную молодёжь.
Однако нашлись и те, кто объяснил разрушения непогодой – сильным ветром и дождём, а также неустойчивой конструкцией стендов.
«А не шквалистый ли ветер натворил эти дела... Лучше б сообщили в мэрию, а не сочиняли про вандалов...» – писали в соцсети.
На телефонные звонки в администрации парка не ответили и после выходных. Надеемся, что в ближайшее время ситуация изменится, и в парке «Городское начало» наведут порядок.
Напомним, 1 ноября новосибирцев пугали сильным ветром.
Алёна Коврова
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