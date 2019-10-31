Не клеймо, а шанс на развитие: Новосибирские школы не считают позором попадание в "чёрный список"

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Больше двух десятков школ Новосибирска и Новосибирской области попали в рейтинг отстающих; учителя считают, что статус «худших» присваивать несправедливо; корреспондент Сиб.фм попытался разобраться — статус "школа роста" — это клеймо или спасательный круг.

В октябре в министерстве образования Новосибирской области озвучили список неблагополучных школ города и региона. Как отметили власти – в учебных заведениях низкие результаты успеваемости, и много разных проблем. Учебные заведения, попавшие в неблаговидный рейтинг, получили временный статус - «школы роста».

Этот ярлык, как оказалось, вовсе не то, что кажется на первый взгляд. У школ, получивших низкую оценку, появляется поддержка и новые перспективы развития.

Иногда происходят жуткие истории…

В школе № 72 Ленинского района новый директор работает только второй год. Юрий Николаевич Якубовский приехал в Новосибирск из Кемеровской области.

«Когда пришёл в 2017 году – в школе не было кружков и секций. У детей была, как мне казалось, небольшая мотивация учиться. Сейчас всё меняется, в лучшую сторону, конечно, — рассказывает новый руководитель. — Мы выходим на другие показатели: проводится большая внеклассная работа, у нас появились выдающиеся спортсмены. Выход из ситуации ожидаем в ближайшее время».

Юрий Якубовский отмечает, что в школе 90% педагогов с высшим образованием, но это молодые учителя и пока они не имеют категорий.

Уроки посещает 380 учеников. Многие из них из непростых семей. С каждым нужно работать, если он нуждается в поддержке.

«Иногда жуткие истории происходят, особенно когда идем в семьи к детям. Мы стараемся помогать, как можем, — рассказывает он. – Есть, конечно, проблемы, и в ПДН дети состоят на учете, но социальный педагог работает. В районе нет клубов, нет отдельно взятых кружков, всё только в школе. Хочется делать больше для детей, а внеурочная работа очень дисциплинирует».

За последнее время в школе №72 произошли значительные перемены. Открылась секция по мини-футболу – её участники недавно завоевали третье место в районных соревнованиях. Также есть секция по карате, баскетболу, в планах открытие секции по волейболу.

В этом году возле школы полностью отстроили хоккейную коробку, а в школе отремонтировали танцевальный зал и провели капитальный ремонт четвертого этажа здания, после которого занятия могут перейти в односменный режим.

По словам директора, школу поддерживают во всех направлениях и департамент образования и другие властные структуры. Также не оставляют без внимания меценаты — благотворительный фонд «Ты можешь» закупил для учеников лыжи и мячи.

В дальнейшем администрация школы планирует побороться за получение грантов.

«Школа средняя, на 9 классов, — рассказывает Якубовский. — Но уже в следующем году планируем открыть 10 класс. Раньше выпускники колебались, боялись не сдать ЕГЭ, но сейчас нам нужно переломить ситуацию – 10 класс должен быть».

Средний возраст педагогов – 56 лет

Школа №87 находится в той части Дзержинского района, где много недорогих квартир и внушительная часть жителей — мигранты. Завуч этого учебного заведения, Лариса Викторовна Рихтина, с оценкой, что школа одна из «худших» в городе, не согласна.

«Проблемы есть. Честно, работаю завучем 10 лет, больно читать. У нас есть проблемы, есть недоработки, но есть и достижения. Вся школа нацелена на перемену в лучшую сторону, — отметила она. — У наших учеников - у 43% - русский язык не родной. Но мы никого не оставляем, со всеми работаем, стараемся. Нет ни одного ребенка, который ушёл бы без аттестата. Мы «школа роста», согласны, но мы работаем».

В школе, по словам администрации, сейчас идет смена поколений. Средний возраст педагогов – 56 лет, 34% преподавателей — это молодые специалисты. Для молодых коллег разработана система наставничества, они проходят курсы и стажировки.

«У нас нет проблем с заработной платой – есть стимулирующий фонд, как и у всех. Платим за то, что человек делает, – отметила Рихтина. – Конечно, нужно время, чтобы подготовить современных, профессиональных учителей».

Не так давно в учебном заведении провели аудит, после которого была сформирована стратегия дальнейшего развития.

В списке аутсайдеров городских школ немного. Большая часть, 18 учебных заведений, находятся в области. Многочисленные районы скрыты от глаз городского жителя, а небольшие сельские школы привыкли справляться со своими проблемами самостоятельно. Что происходит в Новосибирской области нам рассказали преподаватели.

В классе два ученика

В деревне Витебск Болотнинского района всего одна школа. Её директор – Валентина Викторовна Гущина – с трепетом рассказывает обо всех своих подопечных, которых знает по именам.

«У нас малокомплектная школа, в классе по 1-2 ученика. Дети все хорошие, стараются заниматься, – рассказывает она. — У нас всего 15 обучающихся. На всех — пять компьютеров, три из которых подключены к интернету. Мы не оторваны от большого мира — проводим онлайн-уроки. Нас не бросают».

В небольшой школе учителей немного. Каждый преподаватель может вести по несколько дисциплин. Так учитель географии ведёт технологию и ИЗО, для этого он прошел переподготовку.

В деревне осталось совсем немного жителей и все они представители старшего поколения, молодежи совсем мало. Несмотря на небольшой педагогический состав, школа готовит хороших выпускников. Многие позже поступают в техникумы. Жалко только, что обратно, из больших городов они уже не возвращаются.

Стеклянное село и золотые медалисты

В небольшом селе с красивым названием Стеклянное Купинского района одна школа. В ней — 116 детей. Учебное заведение попало в список «школ роста», но видит в этом только плюсы.

«У нас улучшились результаты, идут вебинары, — рассказала завуч по учебной части, Ольга Владимировна Маруева. — Наше управление оказывает помощь, а не так давно провели аудит, после которого нам предложили пути решения проблем, о которых мы не знали или не видели их».

Как отметила Ольга Владимировна – негативные оценки – это только повод расти и развиваться. После выявления проблем их начинают решать сообща. Благодаря этому достигается хороший результат.

«Мы участвуем в областных конкурсах. Учителя возят детей на научно-практические конференции, — отметила Маруева. — Присвоение статуса «школа роста», способствует развитию. Наш рост – это совместный успех».

В школе села Стеклянное есть поводы для гордости – золотые медалисты, одна из девочек получила знак отличия за особые успехи в учебе в прошлом году.

«Мы не скучно живем – это точно, — отметила Ольга Владимировна. — Вы даже не представляете, сколько у нас интересных людей».

Из проблем в школе выделили две основные — материально-техническую и социальную. Денег всегда не хватает, а люди из села уезжают. Сегодня антирейтинг работает на учебное заведение – привлеченное внимание принесет и новые возможности.

Спектакли на английском языке

В небольшой Зудовской школе Болотнинского района всего 44 ученика. Оказаться среди «школ роста» для администрации учебного заведения – это значит получить новый опыт.

Директор Людмила Иосифовна Кружихина рассказала, что в школе активно развивают «Историческое краеведение», а в ближайшее время планируется ещё и «Инженерные технологии» изучать.

Школу сложно назвать отстающей. В этом году все ученики пошли в 11 класс. Выпускники заведения успешно справлялись с учебой в техникумах и ВУЗах. Многие преподают в разных школах Новосибирска и области.

Летом в школе сделали ремонт.

«Средний возраст преподавателей – 50 лет. Они готовы работать, — рассказывает Людмила Кружихина. — Есть учителя приезжие – они добираются до нас на автобусах. Пока у нас нет лицензии на кружковую деятельность, но мы её получаем и помимо этого ведём внеурочную деятельность».

Ученики в селе Зудово участвуют в театральных постановках на английском языке.

«Школа роста» — не наказание

Как показал опрос – статус «школа роста» — не означает, что нужно брать ребенка за руку и переводить его в другое учебное заведение. Для школы – это возможность лишний раз привлечь к себе внимание и улучшить положение.

«Группа «школ роста» выявляется не для того, чтобы наказывать за низкий образовательный результат, а для того, чтобы организовать этим школам адресную помощь и поддержку», — отметил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Сегодня в большинстве учебных заведений, попавших в список, внесены изменения в систему стимулирования педагогов, также организовано сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями области и для школ разработаны целые стратегии развития в рамках которых применяется опыт других учебных заведений.

Ни для кого не секрет, что многие школы сегодня нуждаются в поддержке и развитии: где-то не хватает средств на ремонт, новое оборудование и привлечение специалистов. И кто-то сегодня, возможно, жалеет, что его учебное заведение не попало в тот самый список "худших" школ.