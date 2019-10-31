Недовольных разработкой карьера новосибирцев выслушают в суде

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Выступающие против разработки песчаного карьера жители Ленинского района Новосибирска бодаются с компанией «Старица» не только «на земле», но и в судах; сегодня седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске запросил правоустанавливающие документы всех собственников участков, рядом с домами которых планируют добывать ПГС.

Седьмой арбитражный апелляционный суд Томской области по итогам сегодняшнего заседания вынес определение, в котором говорится о необходимости предоставить данные об участках, чьи собственники считают себя пострадавшими из-за выделения компании «Старица» дополнительного участка под пескоотвалы и техническую дорогу. Документы должен подготовить департамент строительства и архитектуры новосибирской мэрии. Об этом Сиб.фм сообщила жительница Ленинского района Новосибирска Анастасия Сергеева.

«Суд снова заслушал наши доводы о том, что использование "Старицей" земли в непосредственной близости от наших домов негативно скажется на качестве нашей жизни. В связи с этим и поступил запрос на информацию обо всех собственниках земли в границах оспариваемого участка», – уточнила Сергеева.

Она добавила, что следующее заседание состоится 27 ноября – к этому времени нужно собрать все документы.

Компания «Старица» несколько лет назад выиграла аукцион на разработку месторождения песка «Кучино» и готова была в 2019 году приступить к освоению месторождения. Однако проживающие рядом с карьером люди выступили против начала добычи, поскольку беспокоятся об экологии. Люди несколько дней стояли «живым щитом» на пути строительной техники, но бульдозеры всё же зашли на площадку.

Напомним, 29 октября между местными жителями и рабочими произошёл конфликт, во время которого двум женщинам стало плохо.