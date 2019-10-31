Немецкие онкологи назвали пять симптомов – предвестников рака

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Лёгкие недомогания, на которые многие не обращают внимания, если не лечить может привести к злокачественной опухоли; врачи советуют при первых симптомах нужно обращаться в больницу.

Немецкие медики назвали пять симптомов, при которых желательно сразу же обратиться к специалистам и ни в коем случае не заниматься самолечением. Об этом сообщает портал «МедикФорум» со ссылкой на Focus Online из Германии.

Прежде всего, немецкие онкологи советуют обратить внимание на беспричинный кашель. Чаще всего этот симптом пациенты связывают с простудой или аллергией. Поэтому он не вызывает особого беспокойства. Однако, если кашель не проходит в течение нескольких недель, нужно пройти исследование, чтобы исключить рак лёгких.

Ещё один симптом, на который стоит обратить внимание – изжога. Она может возникать из-за сильного стресса, жирной или сладкой пищи. Если она появляется изредка, то это не страшно. Однако, если она проявляется регулярно следует пройти обследование, чтобы исключить рак гола и пищевода.

Зуд кожи может указывать на развитие злокачественной меланомы. Специалисты из Германии отмечают, что опасность исходит от возникающих на коже пигментных или родимых пятен. При зуде или жжении в соответственный момент времени нужно обязательно посетить дерматолога.

Кровь в каловых массах может быть безвредной и указывать на такие заболевания как геморрой или незначительные разрывы слизистой оболочки. Однако если вам исполнилось 50 лет, то на проявление такого симптома нужно обратить внимание. Это может служить признаком рака желудка или кишечника.

Опухшие лимфатические узлы, которые к тому же не болят, могут быть признаком развития онкологии в лимфоузлах. Особенно если отёк сохраняется длительное время.

Напомним, в сентябре врачи назвали необычные симптомы рака мозга.