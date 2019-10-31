Новое административное здание воздвигнут в центре Новосибирска

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Новое административное здание воздвигнут в центре НовосибирскаРубрика: общество
05.11.2019 15:53
фото с сайта pixabay.com
Аукцион объявили 5 ноября; максимальная цена контракта составляет почти 6 миллионов рублей.
В центре Новосибирска по адресу улица Романова, 33 построят новое административное здание с переходом к Дому быта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает «Центр муниципального имущества», максимальная цена контракта составит 5,9 миллиона рублей. Он предусматривает снос старого здания и строительство нового, этажность которого определит исполнитель заказа на этапе проектирования. Подрядчик разработает проектно-сметную документацию, согласует её с госорганами и ресурсоснабжающими организациями, проведёт госэкспертизу проекта и определит сроки строительства.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 21 ноября.
Напомним, 1 октября стало известно, что новую школу на тысячу человек построят в наукограде Кольцово.
Никита Минин
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