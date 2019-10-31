Новое административное здание воздвигнут в центре Новосибирска

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Аукцион объявили 5 ноября; максимальная цена контракта составляет почти 6 миллионов рублей.

В центре Новосибирска по адресу улица Романова, 33 построят новое административное здание с переходом к Дому быта. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает «Центр муниципального имущества», максимальная цена контракта составит 5,9 миллиона рублей. Он предусматривает снос старого здания и строительство нового, этажность которого определит исполнитель заказа на этапе проектирования. Подрядчик разработает проектно-сметную документацию, согласует её с госорганами и ресурсоснабжающими организациями, проведёт госэкспертизу проекта и определит сроки строительства.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 21 ноября.

Напомним, 1 октября стало известно, что новую школу на тысячу человек построят в наукограде Кольцово.