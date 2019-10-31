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Новосибирец победил в конкурсе «Скорофильм»Рубрика: общество
05.11.2019 14:17
Фото со страницы Тимура Ханова в социальной сети Facebook
В кинотеатре «Синема» в минувшие выходные состоялся необычный чемпионат, участники которого должны были за 120 часов создать короткометражный фильм, продолжительность которого не должна превышать 5 минут.
Пятиминутный фильм новосибирского видеоблогера Тимура Ханова победил в конкурсе «Скорофильм». В этом году киночемпионат проходил в Новосибирске уже в восьмой раз.
Как сообщается на странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте», задание было объявлено в ночь с 27 на 28 октября. В этом году авторам предстояло экранизировать произведения великих живописцев. Всего на выбор было предоставлено 10 картин отечественных и зарубежных художников.
В этом году в чемпионате участвовало 15 команд из разных городов России и даже Сербии.
Авторитетное жюри, в составе которого были шеф-редактор отдела новостей ГТРК Елена Агамян, художник Слава Мизин, профессор кафедры кино и телевидения факультета драматических искусств Университета искусств (Белград, Сербия) Нарцисса Маркович, кинорежиссёр Борис Травкин, социолог Александр Баянов, посмотрели все короткометражки и выбрали победителя.
В конкурсе «Скорофильм победила картина «Улыбка G» Тимура Ханова.
Автор фильма подходил к прохожим на улицах, показывал портрет Моны Лизы Леонардо да Винчи и задавал вопрос: «Почему женщина на портрете улыбается»? Как правило, большинство отвечали, что она счастлива.
Напомним, 13 сентября стало известно, что блогер из Новосибирска победила в конкурсе от Youtube.
Анатолий Якимов
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