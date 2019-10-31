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Новосибирец сымитировал угон автомобиля, чтобы получить страховку

Рубрика: общество, проиcшествия

05.11.2019 09:40

фото с сайта pixabay.com

Житель Новосибирска заявил в полицию об угоне у него автомобиля Toyota Camry, хотя сам передал иномарку товарищу; приятели рассчитывали получить страховую выплату за якобы украденную машину. 

Почти на миллион рублей застраховал купленную «Тойоту» житель Новосибирска, после чего обратился в полицию с заявлением об угоне дорогой иномарки. По замыслу владельца, страховая компания должна была вернуть ему деньги, но правоохранители вовремя вскрыли преступную схему. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Установлено, что в декабре 2017 года 46-летний житель Новосибирска приобрел автомобиль Toyota Camry и застраховал его на 900 тысяч рублей. Через некоторое время владелец автомобиля с целью получения страхового возмещения привлёк своего товарища – 46-летнего жителя Алтайского края, – который должен был инсценировать кражу иномарки», – описали схему в полиции.

По предварительной договорённости, 8 сентября 2018 года мужчина припарковал свой автомобиль на улице Спортивной в Ленинском районе Новосибирска, после чего передал ключи и документы соучастнику преступления, который перегнал иномарку на территорию ближнего зарубежья.

Спустя 10 дней владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением о краже, а также в страховую компанию для получения страховой выплаты, однако его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции. В ходе дальнейших мероприятий местонахождение автомобиля было установлено.

Сейчас в отношении новосибирцев возбуждено уголовное дело по двум статьям – за мошенничество в сфере страхования, а также за заведомо ложный донос.

Оба обвиняемых заключены под стражу.

Напомним, в сентябре в Новосибирске задержали группу автоподставщиков, которые сымитировали ДТП. 

Мария Машанова

Теги: мошенничество Новосибирская область

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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