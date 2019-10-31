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Новосибирск: события 6 ноября

Рубрика: общество

06.11.2019 07:20

Фото Pixabay

Продолжается рабочая неделя после трёх дней выходных; среда богата на интересные события, а самые значимые из них — в материале Сиб.фм

Начало II Новосибирского торгового форума

Продвижение продукции местных товаропроизводителей в предприятия торговли и на международные рынки, развитие потребительского рынка региона обсудят участники II Новосибирского торгового форума, который пройдет в нашем регионе при поддержке областного Правительства 6-8 ноября. В открытии форума запланировано участие Губернатора Андрея Травникова.

Выставочная программа форума будет состоять из двух площадок: Сибирской продовольственной недели и ярмарки "Сделано у нас", где товаропроизводители представят продукты со всей Новосибирской области (молочные, колбасные, кондитерские изделия, овощи, рыба, соусы, крупы и безалкогольные напитки).

Форум организован Правительством Новосибирской области, Ассоциацией малоформатной торговли, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "Опора России", Сибирской выставочной компанией при поддержке Минпромторга России в рамках "Сибирской продовольственной недели".

Открытие форума состоится на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр" (ул. Станционная, 104) в 10:00.

Обсуждение бюджета с народом

6 ноября проект бюджета Новосибирской области на 2020 год будет представлен для обсуждения с общественностью региона

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представит на публичных слушаниях доклад о проекте закона "Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и ответит на вопросы участников.

Слушания пройдут в Законодательном Собрании Новосибирской области (ул. Кирова, 3, большой зал). Начало в 11-00. 

Есть ли туризм в Новосибирской области?

Экспертный клуб на тему "Потенциал развития туризма в Новосибирской области. Точки роста" обсудят, возможно ли развитие туризма в регионе. Сами организаторы заявляют свою тему довольно необычно — по их словам, пройдёт она в форме баттла. 

Начало в 13.00 в ресторане #СибирьСибирь (ул. Ленина, 21, Azimut отель. Сибирь Новосибирск)

Горячий телефон ЖКХ

С 14 до 15 часов в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города будет работать горячий телефон. Специалисты ответят на вопросы новосибирцев о реализации мероприятий по газоснабжению малоимущих граждан. 

Номер горячего телефона: 228-86-46.

Борьба с нелегальным пивом

II Новосибирский торговый форум, в рамках которого сибирские пивовары, отраслевые объединения, эксперты рынка пива и представители органов власти региона обсудят вопросы профилактики "серого" рынка пива в Сибири. 

В числе спикеров сессии: представители власти, контролирующих органов, общественных организаций, бизнеса, в том числе, эксперты компании "Балтика". Ларс Леманн, президент пивоваренной компании "Балтика", исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа, заявлял, что считает риск нелегального рынка пива одной из ключевых угроз будущему индустрии, поэтому "Балтика" готова инвестировать значительные ресурсы в защиту интересов игроков рынка.

Начало в 16-00 на ул. Станционная, 104, МВК "Новосибирск Экспоцентр", конференц-зал №6 (3й этаж).

 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирск события

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вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Банду наркодилеров будут судить в Новосибирске

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец победил в конкурсе «Скорофильм»

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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