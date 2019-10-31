Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по количеству камер на автодорогах

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Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по количеству камер на автодорогахРубрика: общество
05.11.2019 10:42
Фото предоставлено редакцией журнала «Автоброкер»,
Рейтинг российских регионов по количеству камер фиксации нарушений на дорогах составили аналитики; Новосибирская область оказалась на десятой строчке списка.
Татарстан и Москва лидируют по количеству камер автоматической фиксации нарушений на дорогах. Там за лихачествами водителей присматривают почти семь тысяч камер. Такие данные опубликовал журнал «Автоброкер» со ссылкой на статистику ГИБДД.
По подсчётам, первое место в рейтинге оснащённости камерами занимает Татарстан, где установлено 3972 комплекса, следом идёт Москва с 2882 камерами. На третьей строчке Московская область – 1683, на четвёртой – Краснодарский край, где установлено 1028 камер.
Закрывает список Новосибирская область – в столице Сибири эксперты насчитали 367 камер. Больше устройств установлено в Воронежской, Ульяновской и Самарской областях.
Аналитики журнала также отметили, что в 2018 году в бюджет поступило штрафов на сумму около 1,9 миллиарда рублей. Все штрафы были выписаны в автоматическом режиме.
Напомним, в октябре стало известно, что новосибирская автоледи «налихачила» на 40 тысяч рублей.
Мария Машанова
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