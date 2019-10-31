Новосибирских студентов могут отчислить за мемы с преподавателями

фото группы «Мемы220б» в соцсети «ВКонтакте» и пресс-службы НГУ

Руководство НГУ устроило взбучку учащимся за то, что те создали паблик с «оскорбляющими преподавателей картинками».

Студенты первого курса физического факультета НГУ оказались на грани отчисления из-за созданного ими паблика с мемами. Об этом сообщает группа «Мемы 220б» в социальной сети «ВКонтакте».

Руководство каким-то образом узнало о сообществе в сети и провело обязательную для всего потока встречу, на которой пристыдило создателя паблика и четырёх участников розыгрыша, выигравших «Доширак» за репост из группы. Их заставили написать объяснительные и пригласили для личной беседы в деканат. Назначенная встреча должна была пройти в пять часов вечера, однако началось всё только в семь. С чем связана задержка – неизвестно.

Студентов допрашивали, пытаясь узнать, кто же создал картинки «порочащие честь НГУ». Администратору группы предложили отчислиться по собственному желанию. В тот же день сообщество было удалено.

По данным группы «Мемы 220б», ректор университета Михаил Федорук в курсе конфликта, однако пока предпочитает не вмешиваться. По его мнению, деканат должен сам решить проблемы со студентами.

Ещё одна встреча деканата со студентами назначена на сегодня.

В пресс-службе НГУ не смогли оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Напомним, 25 октября американские исследователи включили НГУ в рейтинг лучших вузов мира.