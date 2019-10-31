«Он не настоящий»: пресс-служба Деда Мороза раскритиковала сказочного волшебника, открывающего свой дом в Новосибирске

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«Он не настоящий»: пресс-служба Деда Мороза раскритиковала сказочного волшебника, открывающего свой дом в НовосибирскеРубрика: общество
05.11.2019 17:38
Фото с сайтов moroza-dom.ru и dom-dm.ru
Официальная резиденция российского Деда Мороза находится в городе Великий Устюг Вологодской области, все остальные дома и усадьбы к нему отношения не имеют.
Меньше двух месяцев остаётся до празднования Нового года. И уже сейчас родители ищут актёров, готовых сыграть Деда Мороза и Снегурочку. Не так давно в Новосибирске стали встречаться объявления о сказочных представлениях в «Доме Мороза», который откроется 13 декабря. Журналисты Сиб.фм решили выяснить, настоящий ли Дед Мороз будет встречать маленьких новосибирцев.
«Наш "Дом Мороза" уже несколько лет успешно работает в Хабаровске. В этом году мы открываем представительства во Владивостоке и Новосибирске. Все документы у нас, разумеется, в порядке», – рассказала представитель «Дома Мороза» Людмила.
Девушка отметила, что у них программа отличается от той, что предлагают в Великом Устюге, поэтому и название немного другое.
Юным новосибирцам предлагают совершить экскурсию по «Дому Мороза», сфотографироваться с волшебником, поучаствовать в кулинарном мастер-классе и сказочном представлении, а также получить на память мягкую игрушку. На сайте написано, что стоимость билетов для одного взрослого и одного ребёнка до 15 ноября равняется 2550 рублям, а с 16 ноября будет на 200 рублей больше.
Одновременно в трёхэтажном «Доме Мороза» могут находиться не более 30 детей и 30 взрослых. При этом, чтобы все себя чувствовали комфортно, они будут разделены на две группы.
«Представления будут проходить трижды в день с 13 декабря по 12 января в 11:00, 14:00 и 17:00. Программа длится два часа», – рассказали в «Доме Мороза».
Однако в пресс-службе российского Деда Мороза сообщили следующее:
«Официальная резиденция российского Деда Мороза находится только в Великом Устюге. Больше нигде российский Дед Мороз не имеет своих резиденций».
При этом, ознакомившись с программой работы новосибирского «Дома Мороза», в пресс-службе Великого Устюга отметили, что герой, представленный на сайте, полностью не соответствует образу российского Деда Мороза.
Кстати Новосибирск российский Дед Мороз посетит накануне своего дня рождения – 17 ноября.
Напомним, 4 ноября стартовала продажа билетов на новогодние детские утренники в театре «Глобус».
Анатолий Якимов
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