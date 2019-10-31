Пенсии в России будет проще оформить

Лента новостейПредложить новость
Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по количеству камер на автодорогах
Блинами с курицей и грибами накормят новосибирцев на социальной ярмарке
Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в Новосибирске
Видео: «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке
Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре
К ночным поискам 11-летнего подростка в Новосибирске присоединились около ста человек
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Пенсии в России будет проще оформитьРубрика: общество
05.11.2019 07:46
Фото с сайта pixabay.com
Гражданам России, оформляющимся на пенсию, не нужно будет нести документы, копии которых уже есть в информационных системах различных ведомств; например, многодетным матерям не нужно будет подтверждать, что они воспитывали ребёнка до восьми лет, а инвалидам – приносить справку МСЭ.
Назначение пенсии будет упрощено в России за счёт облегчения сбора необходимых документов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.
По информации ведомства, для назначения или перерасчёта пенсии не нужно будет нести документы, которые имеются в наличии в Отделении пенсионного фонда. Например, многодетной матери, оформляющей право выхода на досрочную пенсию, не нужно будет предоставлять справки о том, что она воспитывала ребёнка до 8-летнего возраста. Эту информацию инспекторы ПФР проверят самостоятельно при помощи сведений индивидуального учёта, паспорта и других документов.
Также для назначения социальных пособий будут использоваться данные, которые имеются в федеральных государственных информационных системах. Так, инвалидам не нужно будет доказывать наличие инвалидности, поскольку информация есть в государственном реестре.
Кроме того, получателям государственных пособий не нужно будет подтверждать обстоятельства, влияющие на назначение выплат. Если учащемуся школы или среднего специального учебного заведения положена какая-то социальная выплата, достаточно будет подтверждения того, что он продолжает учиться. Выплаты, которые зависят от наличия работы, будут прекращаться на основании сведений индивидуального учёта.
Напомним, 20 октября стало известно, что некоторые новосибирцы могут выйти на пенсию раньше.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по количеству камер на автодорогах
Блинами с курицей и грибами накормят новосибирцев на социальной ярмарке
Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в Новосибирске
Видео: «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке
Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре
К ночным поискам 11-летнего подростка в Новосибирске присоединились около ста человек
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Циничных здесь нет
О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...
Право на дым
Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...
Популярное