Пенсии в России будет проще оформить

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Гражданам России, оформляющимся на пенсию, не нужно будет нести документы, копии которых уже есть в информационных системах различных ведомств; например, многодетным матерям не нужно будет подтверждать, что они воспитывали ребёнка до восьми лет, а инвалидам – приносить справку МСЭ.

Назначение пенсии будет упрощено в России за счёт облегчения сбора необходимых документов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

По информации ведомства, для назначения или перерасчёта пенсии не нужно будет нести документы, которые имеются в наличии в Отделении пенсионного фонда. Например, многодетной матери, оформляющей право выхода на досрочную пенсию, не нужно будет предоставлять справки о том, что она воспитывала ребёнка до 8-летнего возраста. Эту информацию инспекторы ПФР проверят самостоятельно при помощи сведений индивидуального учёта, паспорта и других документов.

Также для назначения социальных пособий будут использоваться данные, которые имеются в федеральных государственных информационных системах. Так, инвалидам не нужно будет доказывать наличие инвалидности, поскольку информация есть в государственном реестре.

Кроме того, получателям государственных пособий не нужно будет подтверждать обстоятельства, влияющие на назначение выплат. Если учащемуся школы или среднего специального учебного заведения положена какая-то социальная выплата, достаточно будет подтверждения того, что он продолжает учиться. Выплаты, которые зависят от наличия работы, будут прекращаться на основании сведений индивидуального учёта.

Напомним, 20 октября стало известно, что некоторые новосибирцы могут выйти на пенсию раньше.