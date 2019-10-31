Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске

Фото со страницы Александра Люлько в twitter

Уличная заправка для электромобилей начала работать в сибирской столице; на то, чтобы зарядить автомобиль, требуется около получаса.

Первая заправка для автомобилей без традиционного топлива появилась в Новосибирске. Она расположена на улице Орджоникидзе, 32. Об этом сообщил на своей странице в Twitter начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Как рассказал чиновник изданию ТАСС, заправка, размещённая у офиса компании «Энергосбыт», установлена за счёт инвестора. Пока пользоваться услугами единственной заправки можно бесплатно.

Также Люлько уточнил, что в планах городских властей — оборудовать сеть электрозаправок рядом с торговыми точками.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о подорожании дизельного топлива в Новосибирске.