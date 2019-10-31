Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадков

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Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадковРубрика: общество
06.11.2019 07:00
Фото Pixabay
Немного теплее, чем вчера, но это ненадолго; весь день пройдёт без осадков
Синоптики прогнозируют ясный, солнечный и сухой день сегодня, 6 ноября. Более того, температура воздуха будет несколько теплее, чем накануне. В среднем, воздух прогреется до +3 градусов днём, а ближе к вечеру ожидается похолодание до -1 градуса.
Осадков не ожидается совсем — разве что утром будет пасмурно, но к обеду небо прояснится. Ветер — примерно 10-14 метров в секунду. Атмосферное давление продержится весь день стабильно на отметке 753 мм ртутного столба.
Эмиль Фукс
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