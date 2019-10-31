4 балла
-1
63.25 70.42
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Немецкие онкологи назвали пять симптомов – предвестников рака

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 6 ноября

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки

сегодня 07:07 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадков

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как создать свой мем

сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирскими рыбаками

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Четверо детей отравились тосолом: один в реанимации

вчера 21:06 Общество 0 Коммент.

Не клеймо, а шанс на развитие: новосибирские школы не считают позором попадание в "чёрный список"

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей

вчера 18:36 Хроника 0 Коммент.

В НГУ прокомментировали угрозу отчисления студентов из-за мемов

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Недовольных разработкой карьера новосибирцев выслушают в суде

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Видео: обвиняемый в убийстве ребёнка в Нарьян-Маре повторил свой маршрут на следственном эксперименте

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Банду наркодилеров будут судить в Новосибирске

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец победил в конкурсе «Скорофильм»

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадков

Рубрика: общество

06.11.2019 07:00

Фото Pixabay

Немного теплее, чем вчера, но это ненадолго; весь день пройдёт без осадков

Синоптики прогнозируют ясный, солнечный и сухой день сегодня, 6 ноября. Более того, температура воздуха будет несколько теплее, чем накануне. В среднем, воздух прогреется до +3 градусов днём, а ближе к вечеру ожидается похолодание до -1 градуса. 

Осадков не ожидается совсем — разве что утром будет пасмурно, но к обеду небо прояснится. Ветер — примерно 10-14 метров в секунду. Атмосферное давление продержится весь день стабильно на отметке 753 мм ртутного столба. 

Эмиль Фукс

Теги: погода Новосибирск

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Немецкие онкологи назвали пять симптомов – предвестников рака

сегодня 07:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 6 ноября

сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки

сегодня 07:07 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 6 ноября: холодно, ясно и без осадков

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как создать свой мем

сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирскими рыбаками

сегодня 05:00 Общество 0 Коммент.

Четверо детей отравились тосолом: один в реанимации

вчера 21:06 Общество 0 Коммент.

Не клеймо, а шанс на развитие: новосибирские школы не считают позором попадание в "чёрный список"

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий

вчера 18:58 Общество 0 Коммент.

Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей

вчера 18:36 Хроника 0 Коммент.

В НГУ прокомментировали угрозу отчисления студентов из-за мемов

вчера 17:57 Общество 0 Коммент.

Недовольных разработкой карьера новосибирцев выслушают в суде

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Видео: обвиняемый в убийстве ребёнка в Нарьян-Маре повторил свой маршрут на следственном эксперименте

вчера 15:59 Общество 0 Коммент.

Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка

вчера 15:37 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Банду наркодилеров будут судить в Новосибирске

вчера 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец победил в конкурсе «Скорофильм»

вчера 14:17 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

Погода в Новосибирске 5 ноября: уходим в минус вчера 07:00 Погода в Новосибирске 4 ноября: пасмурно и снег 04.11.2019 О повышенном загрязнении воздуха предупреждают новосибирцев синоптики 02.11.2019 Погода в Новосибирске на выходные: холодный ветер с дождём 01.11.2019

Популярное

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и...

Image

Голос новосибирской вокалистки заставил обернуться именитых артис...

Image

Наказание для Шамсутдинова, дрожь земли и триумф ХК «Сибирь» – Ит...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

«За общим столом сидеть не будешь!»: первоклашку унизили на чаепи...

Image

Пилот сибирской авиакомпании посадил за штурвал свою подругу

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Сотрудник «РЖД» продавал свой «авторитет» за 560 тысяч рублей

Image

Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Image

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии...

Image

Пьяные подростки запугали пассажиров электрички в Новосибирской о...