Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей

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05.11.2019 18:36
Фото с сайта pixabay.com
Начальника отдела участковых уполномоченных полиции Дзержинского района Новосибирска и его заместителя подозревают в получении взятки; возбуждено уголовное дело.
В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту получения взятки сотрудниками полиции. Об этом сообщает сайт Следственного управления СКР по Новосибирской области.
Как стало известно, с июня 2018 по февраль 2018 года начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции «Дзержинский» и его заместитель получили более трёхсот тысяч рублей от одного из предпринимателей. Он разместил торговые павильоны на участках земли без заключения договоров аренды с мэрией Новосибирска. За то, что сотрудники полиции не составили протокол об административном правонарушении за самовольное занятие земельного участка, он предложил денежное вознаграждение.
Сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области выявили совершённое преступление. Сотрудникам полиции предъявлено обвинение. Начальника отдела заключили под стражу, а его заместитель находится под домашним арестом.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 21 октября журналисты Сиб.фм рассказали на каких взятках попадались в Новосибирске.
Анатолий Якимов
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