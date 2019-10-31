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«Повышенная конфликтность и нетерпимость к подчинённости»: в СМИ попала характеристика срочника Шамсутдинова

Рубрика: общество, проиcшествия

05.11.2019 08:45

Фото vk.com

«Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев», – говорится в социально-психологической характеристике срочника Шамсутдинова; документ попал в распоряжение средств массовой информации. 

Срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября расстрелял восемь человек в воинской части Забайкалья, неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений. Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев. Такие данные со ссылкой на социально-психологическую характеристику солдата публикует издание РБК. 

Как говорится в находящемся в распоряжении редакции документе, Шамсутдинов «занимался рукопашным боем, борьбой, лёгкой атлетикой. Имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интерес к ведению вооружённой борьбы и участию в боевых действиях».

Также военные психологи отметили способность срочника к оказанию физического воздействия на других, повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчинённости.

Сейчас в отношении срочника, открывшего огонь по сослуживцам, возбуждено и расследуется уголовное дело. По версии Минобороны, массовый расстрел спровоцировали личные проблемы солдата, не связанные с прохождением службы. В то же время бывшие срочники утверждают, что в воинской части процветала дедовщина. 

Напомним, накануне в Алтайском крае похоронили троих застреленных в Забайкалье срочников. 

Мария Машанова

Теги: Забайкальский край срочник

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сегодня 10:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:40 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

«Повышенная конфликтность и нетерпимость к подчинённости»: в СМИ попала характеристика срочника Шамсутдинова

сегодня 08:45 Общество 0 Коммент.

Крест на протекторе обуви оскорбил верующего покупателя

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

К ночным поискам 11-летнего подростка в Новосибирске присоединились около ста человек

сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:46 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 06:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Новый год в новосибирском театре «Глобус»

вчера 18:01 Афиша 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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