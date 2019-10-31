«Повышенная конфликтность и нетерпимость к подчинённости»: в СМИ попала характеристика срочника Шамсутдинова

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«Повышенная конфликтность и нетерпимость к подчинённости»: в СМИ попала характеристика срочника ШамсутдиноваРубрика: общество, проиcшествия
05.11.2019 08:45
Фото vk.com
«Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев», – говорится в социально-психологической характеристике срочника Шамсутдинова; документ попал в распоряжение средств массовой информации.
Срочник Рамиль Шамсутдинов, который 25 октября расстрелял восемь человек в воинской части Забайкалья, неоднократно получал замечания от командиров за нарушение требований безопасности с оружием во время учебно-боевых упражнений. Имеет взыскание за направление оружия на сослуживцев. Такие данные со ссылкой на социально-психологическую характеристику солдата публикует издание РБК.
Как говорится в находящемся в распоряжении редакции документе, Шамсутдинов «занимался рукопашным боем, борьбой, лёгкой атлетикой. Имел навыки владения стрелковым и холодным оружием, интерес к ведению вооружённой борьбы и участию в боевых действиях».
Также военные психологи отметили способность срочника к оказанию физического воздействия на других, повышенную конфликтность с сослуживцами, низкий уровень внушаемости и нетерпимость к подчинённости.
Сейчас в отношении срочника, открывшего огонь по сослуживцам, возбуждено и расследуется уголовное дело. По версии Минобороны, массовый расстрел спровоцировали личные проблемы солдата, не связанные с прохождением службы. В то же время бывшие срочники утверждают, что в воинской части процветала дедовщина.
Напомним, накануне в Алтайском крае похоронили троих застреленных в Забайкалье срочников.
Мария Машанова
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