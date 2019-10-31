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Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

Рубрика: общество

05.11.2019 19:33

Фото с сайта pixabay.com

Прокуратура Кировского района города Новосибирска начала проверку в связи с сообщениями в СМИ о девочке, выгнанной со школьного чаепития; скандал произошёл в средней школе №183.

После сообщений в новосибирских СМИ о второкласснице, которую выгнали с классного мероприятия, прокурор Кировского района организовал проверку. Как ранее сообщал Сиб.фм, ученицу второго класса новосибирской средней школы №183 выгнали с чаепития за то, что её родители отказались сдавать деньги на мероприятие. 

Как сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области, ведомство проверит соблюдение прав ребёнка на образование, законность сборов денежных средств с учеников и их родителей, а также даст оценку ответственным должностным лицам.

Если будут выявлены основания, прокурор примет меры реагирования.

Напомним, 5 ноября стало известно о том, что в средней школе №196 классный руководитель запрещает есть детям, не принесшим угощения. 

Анатолий Якимов

Теги: школы Прокуратура Новосибирской области школьники Новосибирск

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сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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