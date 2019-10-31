Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школе

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Прокуратура проверит скандал с чаепитием в новосибирской школеРубрика: общество
05.11.2019 19:33
Фото с сайта pixabay.com
Прокуратура Кировского района города Новосибирска начала проверку в связи с сообщениями в СМИ о девочке, выгнанной со школьного чаепития; скандал произошёл в средней школе №183.
После сообщений в новосибирских СМИ о второкласснице, которую выгнали с классного мероприятия, прокурор Кировского района организовал проверку. Как ранее сообщал Сиб.фм, ученицу второго класса новосибирской средней школы №183 выгнали с чаепития за то, что её родители отказались сдавать деньги на мероприятие.
Как сообщает сайт прокуратуры Новосибирской области, ведомство проверит соблюдение прав ребёнка на образование, законность сборов денежных средств с учеников и их родителей, а также даст оценку ответственным должностным лицам.
Если будут выявлены основания, прокурор примет меры реагирования.
Напомним, 5 ноября стало известно о том, что в средней школе №196 классный руководитель запрещает есть детям, не принесшим угощения.
Анатолий Якимов
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