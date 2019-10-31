Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде

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Несколько часов продолжались в Новосибирске поиски 11-летнего подростка, который ушёл гулять с собакой и пропал; искать мальчика вызвались около ста человек.

Стали известны подробности обнаружения школьника в Новосибирске, который пропал накануне, 4 ноября. По данным источника Сиб.фм, 11-летнего мальчика нашли недалеко от его дома – в подъезде соседнего здания.

Собеседник также добавил, что подросток – довольно эмоциональный, поэтому вполне мог задержаться на прогулке после ссоры с родителями.

Напомним, сегодня стало известно, что накануне в 23:30 по тревоге для поисков школьника в Новосибирске был поднят отряд «Лиза Алерт».