Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде

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Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъездеРубрика: общество
05.11.2019 16:25
фото с сайта pixabay.com
Несколько часов продолжались в Новосибирске поиски 11-летнего подростка, который ушёл гулять с собакой и пропал; искать мальчика вызвались около ста человек.
Стали известны подробности обнаружения школьника в Новосибирске, который пропал накануне, 4 ноября. По данным источника Сиб.фм, 11-летнего мальчика нашли недалеко от его дома – в подъезде соседнего здания.
Собеседник также добавил, что подросток – довольно эмоциональный, поэтому вполне мог задержаться на прогулке после ссоры с родителями.
Напомним, сегодня стало известно, что накануне в 23:30 по тревоге для поисков школьника в Новосибирске был поднят отряд «Лиза Алерт».
Мария Машанова
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