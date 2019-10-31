Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий

Фото Сиб.фм, скриншот с Google Maps

После трагедии в Нарьян-Маре, где убили ребёнка в детском садике, родители предлагают ужесточить охрану дошкольных учреждений; в самом центре Новосибирска никаких проблем со входом в детсады нет.

Жестокое убийство шестилетнего мальчика во время тихого часа в одном из детских садов Нарьян-Мара вызвало тревогу среди родителей и руководства дошкольных учреждений. В родительских чатах в мессенджерах предупредили: двери детсадов будут закрывать строго в 8:00, а все опоздавшие могут идти домой. Корреспондент Сиб.фм проверил, на примере трёх детских садов в центре Новосибирска — действительно ли попасть в них постороннему человеку невозможно. Результат эксперимента шокировал.

Всех знают в лицо

Первый на очереди детский сад №486 на улице Писарева. Небольшое здание с компактной площадкой для игр огорожено забором со всех сторон. Ни одной щели в ограждении найти не удалось – очевидный плюс. Однако его высота не для взрослого человека не станет непреодолимым препятствием. Зайти можно лишь с одной стороны – через центральных вход, но камер видеонаблюдения по периметру нет. Позже выяснилось, что хотя бы внутри они есть.

Зайти через центральный вход можно через одну дверь – необходимо позвонить в домофон. Нажимаю кнопку. Тут же после короткого сигнала разблокировал тяжёлую металлическую дверь.

Вахтёр сидит слева за небольшим столиком и задаёт дежурный вопрос: «К кому?». После недолгого разговора удалось наладить контакт и вполне приятно пообщаться с мужчиной с наколкой в виде кольца на безымянном пальце левой руки. Говорю, что пришёл устраиваться поваром и спокойно прохожу в кабинет заведующей. Правда, перед этим всё-таки пришлось показать паспорт.

Её помещение находится на втором этаже. Прямо напротив кабинета расположена дверь, откуда слышатся детские голоса – тихий час только закончился.

Можно сказать, поставленная задача выполнена. От малышей меня отделяет только тонкая дверь, не закрытая на замок.

«Ну и что, что вы смогли зайти? На входе же вахтёр записал ваши паспортные данные, спросил цель визита. Каким образом вас могут не пустить? Наш вахтёр уже давно работает, и знает каждого родителя и ребёнка в лицо. А я ещё на входе вас заметила по камере, уже знала, что вы подходите. Понимаете, у нас садик небольшой – вот пришло сегодня 150 детей, значит, столько же должны уйти домой», – говорит заведующая детским садом №486 Дина Борисенко.

О трагедии в Нарьян-Маре руководитель слышала. Сразу после происшествия, по словам заведующей, в учреждении начались проверки, в том числе со стороны прокуратуры.

«Мы тщательно изучаем каждого, кто приходит сюда работать. Абсолютно у всех на руках справки об отсутствии судимости, без них никто сюда не устроится. Я вот вспоминаю времена, когда сама была ребёнком: тогда в 8:30 строго запрещали посещения детского сада. Просто закрывали двери и всё», – продолжает Дина Борисенко.

Заведующая внимательно проследила за моим уходом – вплоть до железной калитки. По похожему сценарию развивался визит и в соседний садик — также легко удалось миновать пост охранника и спокойно пройти по всем коридорам. В этом заведении тоже считают достаточной меру безопасности — запись в журнал посетителей.

Поздняя бдительность

В другом детском саду комбинированного типа, который находится недалеко от первого, приняли не так радушно. Пройти в садик №101 оказалось несколько труднее. Такой же сплошной забор пришлось обойти пару раз, чтобы найти главный вход.

Оказалось, что он закрыт магнитным замком, который открывается ключом снаружи. Однако надёжный он только на вид, потому что пройти получилось следом за одним из родителей – никаких вопросов никто не задаёт. Позже выяснилось, что замок и вовсе не работает, и достаточно небольшого толчка, чтобы открыть дверь.

На вахте встречает приветливая женщина. Стандартный диалог:

- Куда, к кому?

- К заведующей, по личному делу.

Затем вахтёрша все-таки поинтересовалась: «Подождите, а как вы вообще прошли сюда? Забор разве открыт? Кто вам открыл его?».

Вопрос понятен, ведь на входе крупным шрифтом написано, что проход на территорию учреждения запрещён. Можно подумать, что красные буквы должны магически остановить любого, кто их увидел. Предложили подождать заведующую, хотя можно было бы пройти и дальше – главное не забыть надеть бахилы. Вахтёр потом и вовсе на какое-то время ушла по своим делам.

Пришедшая заведующая детским садом №101 приняла незваного гостя за вандала и дело почти дошло до рукоприкладства.

«Вы либо сейчас же уходите, либо я нажимаю тревожную кнопку и вызываю ГБР! Откуда мне знать, кто вы такой?», – говорит заведующая.

После непродолжительного диалога было принято решение выгнать визитёра за пределы территории детского сада — без объяснения причин и разговоров. Такая принципиальность и бдительность проявилась лишь только после того, как получилось пройти на территорию, несмотря на все запреты.

Грустный итог эксперимента — попасть в детский сад даже в самом центре Новосибирска оказалось проще, чем кажется. Корреспондент Сиб.фм прошёл всего три садика: ситуация с обеспечением безопасности в них оказалось одинаковой. Это наводит на мысль, что и в остальных детсадах обстановка принципиально не отличается.