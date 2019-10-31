Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском

Фото группы «АвтоБердск» в социальной сети «ВКонтакте»

В понедельник, 4 ноября, на одном из железнодорожных переездов в городе Искитиме произошло дорожно-транспортное происшествие; водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara совершил опрокидывание автомобиля прямо на пути.

В понедельник, 4 ноября, в городе Искитиме на железнодорожном переезде в районе Бердского совхоза произошло ДТП. Об этом рассказали в группе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Новосибирской области.

Как стало известно в 22:30 водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara грубо нарушил правила дорожного движения и совершил опрокидывание автомобиля прямо на железнодорожные пути.

По словам очевидцев, он попытался на джипе преодолеть заграждающие путь барьеры и проехать под запрещающий сигнал светофора. Мужчина был доставлен в больницу с различными травмами, в частности, закрытой черепно-мозговой. Предположительно, у него также перелом шейного отдела позвоночника.

В группе пропаганды сообщили, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждено административное делопроизводство. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлением транспортными средствами сроком до полутора до двух лет.

Напомним, 8 сентября на железнодорожном переезде в Кемеровской области автомобиль столкнулся с поездом.