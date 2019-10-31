Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в Новосибирске

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Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
05.11.2019 09:58
Фото АСТ-54
В районе Новосибирской таможни произошёл несчастный случай; рабочий из Омска погиб из-за обвала грунта.
Строитель погиб при выполнении работ в городе Обь накануне, 4 ноября. Об этом сообщает подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". По словам очевидцев, мужчина скончался от полученных травм на месте из-за обвала грунта.
Инцидент произошёл накануне днём рядом с домом по улице Мозжерина, 20. По этому адресу находится здание Новосибирской таможни.
Как пишут очевидцы, на месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. В МВД и Следственном комитете не смогли оперативно прокомментировать Сиб.фм сообщения о гибели рабочего. Однако в пресс-службе аэропорта Толмачёво, рядом с которым произошло ЧП, уточнили, что объект не относится к воздушной гавани.
Подробности выясняются.
Напомним, 2 ноября в Кемерово при пожаре в производственном здании погиб рабочий.
Эмиль Фукс
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