Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в Новосибирске

Фото АСТ-54

В районе Новосибирской таможни произошёл несчастный случай; рабочий из Омска погиб из-за обвала грунта.

Строитель погиб при выполнении работ в городе Обь накануне, 4 ноября. Об этом сообщает подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". По словам очевидцев, мужчина скончался от полученных травм на месте из-за обвала грунта.

Инцидент произошёл накануне днём рядом с домом по улице Мозжерина, 20. По этому адресу находится здание Новосибирской таможни.

Как пишут очевидцы, на месте происшествия работали сотрудники полиции, спасатели и скорая помощь. В МВД и Следственном комитете не смогли оперативно прокомментировать Сиб.фм сообщения о гибели рабочего. Однако в пресс-службе аэропорта Толмачёво, рядом с которым произошло ЧП, уточнили, что объект не относится к воздушной гавани.

Подробности выясняются.

Напомним, 2 ноября в Кемерово при пожаре в производственном здании погиб рабочий.