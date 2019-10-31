Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего в Оби

Лента новостейПредложить новость
Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и поборы
Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске
Видео эвакуации спрыгнувшего с 4 этажа новосибирца опубликовали спасатели
Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском
Экс-администратор «Ленты» в Новосибирске пойдёт под суд за присвоение выручки
Упавший на бок грузовик устроил затор на Коммунальном мосту в Новосибирске
Картину школьника из Новосибирска выставили в Третьяковской галерее
Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по количеству камер на автодорогах
Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в Новосибирске
Видео: «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке
Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего в ОбиРубрика: проиcшествия
05.11.2019 10:22
Фото с сайта СКР
Житель Омска погиб при выполнении строительных работ; предположительно, объект принадлежит «Почте России».
Строитель погиб при выполнении ремонтных работ по адресу улица Мозжерина, 20 в городе Оби рядом с аэропортом Толмачёво. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, рабочему было 23 года.
«Следственным комитетом начата доследственная проверка по факту гибели рабочего при ведении работ. Погиб мужчина в возрасте 23 лет», – прокомментировали в Следственном комитете.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла в ходе работ в здании Новосибирской таможни, однако там опровергли данную информацию, заявив, что строящийся объект принадлежит «Почте России».
«"Почта России" строит новый логистический центр в том районе. Просто строительство ещё в том этапе, что не обновлена информация по точному адресу здания. Действительно, инцидент произошёл рядом с таможней по адресу Мозжерина, 20. Но к нам это не имеет никакого отношения — это не наш объект», – сообщила Сиб.фм пресс-секретарь Сибирского таможенного управления в Новосибирской области Татьяна Супжанова.
В августе текущего года на сайте по поиску работы Hh.ru была опубликована вакансия «Руководитель логистического почтового центра» по адресу Мозжерина, 20. В «Почте России» Сиб.фм сообщили, что застройщиком объекта является компания «Проект-Девелопмент».
«Застройщиком объекта, субарендатором земельного участка, имеющим разрешение на строительство, является компания «Проект-Девелопмент», — ответили в пресс-службе «Почты России».
Головной офис «Проект-Девелопмент» находится в Москве. В пресс-службе компании ответили, что проводится проверка информации — комментариев на данный момент нет.
Напомним, накануне пилот одной из сибирских авиакомпаний посадил за штурвал свою подругу.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и поборы
Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске
Видео эвакуации спрыгнувшего с 4 этажа новосибирца опубликовали спасатели
Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском
Экс-администратор «Ленты» в Новосибирске пойдёт под суд за присвоение выручки
Упавший на бок грузовик устроил затор на Коммунальном мосту в Новосибирске
Картину школьника из Новосибирска выставили в Третьяковской галерее
Новосибирская область оказалась в хвосте рейтинга по количеству камер на автодорогах
Рабочий погиб на стройке рядом с аэропортом Толмачёво в Новосибирске
Видео: «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке
Двери в детских садах Новосибирска закроют на ключ после трагедии в Нарьян-Маре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное