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Следственный комитет начал проверку по факту гибели рабочего в Оби

Рубрика: проиcшествия

05.11.2019 10:22

Фото с сайта СКР

Житель Омска погиб при выполнении строительных работ; предположительно, объект принадлежит «Почте России».

Строитель погиб при выполнении ремонтных работ по адресу улица Мозжерина, 20 в городе Оби рядом с аэропортом Толмачёво. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, рабочему было 23 года.

«Следственным комитетом начата доследственная проверка по факту гибели рабочего при ведении работ. Погиб мужчина в возрасте 23 лет», – прокомментировали в Следственном комитете. 

Ранее сообщалось, что трагедия произошла в ходе работ в здании Новосибирской таможни, однако там опровергли данную информацию, заявив, что строящийся объект принадлежит «Почте России».

«"Почта России" строит новый логистический центр в том районе. Просто строительство ещё в том этапе, что не обновлена информация по точному адресу здания. Действительно, инцидент произошёл рядом с таможней по адресу Мозжерина, 20. Но к нам это не имеет никакого отношения — это не наш объект», – сообщила Сиб.фм пресс-секретарь Сибирского таможенного управления в Новосибирской области Татьяна Супжанова. 

В августе текущего года на сайте по поиску работы Hh.ru была опубликована вакансия «Руководитель логистического почтового центра» по адресу Мозжерина, 20. В «Почте России» Сиб.фм сообщили, что застройщиком объекта является компания «Проект-Девелопмент».

«Застройщиком объекта, субарендатором земельного участка, имеющим разрешение на строительство, является компания «Проект-Девелопмент», — ответили в пресс-службе «Почты России».

Головной офис «Проект-Девелопмент» находится в Москве. В пресс-службе компании ответили, что проводится проверка информации — комментариев на данный момент нет. 

Напомним, накануне пилот одной из сибирских авиакомпаний посадил за штурвал свою подругу. 

 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область СКР

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