Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки

Фото предоставлено пресс-службой Читинской таможни

Около двух килограммов слитков золота обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск во время контроля; девушка планировала вывезти драгоценный металл в Китай.

Жёлтые металлические слитки обнаружили во время контроля сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск. Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни.

«Во время оформления группы туристов, выезжающих с территории России в Китай, сотрудник таможенного контроля обратил внимание на неестественно передвигающуюся девушку. В её поведении наблюдалась излишняя нервозность», — рассказала Сиб.фм пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

Туристку просканировали стационарным металлоискателем. После чего она добровольно выдала восемь слитков из жёлтого металла, вес которых составил более 1,8 килограмма. Слитки были привязаны к ступням скотчем.

В пресс-службе добавили, что проведённая экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. По предварительной оценке их стоимость может достигать 5 миллионов рублей.

Слитки были изготовлены кустарным способом, так как на них отсутствовали промышленные пробы. Также отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения металла.

В пресс-службе добавили, что девушка созналась, золото она перевозила за вознаграждение по просьбе гражданина КНР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов.

Как ранее сообщал Сиб.фм, 14 августа в кроссовках у туристки, направляющейся в КНР вместо стелек были золотые слитки.

Напомним, в сентябре читинские таможенники раскрыли преступную группу, занимавшуюся контрабандой золота в Китай.