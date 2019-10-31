Лента новостейПредложить новость
Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки
Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирскими рыбаками
Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей
Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде
Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь
Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слиткиРубрика: общество, проиcшествия
06.11.2019 07:07
Фото предоставлено пресс-службой Читинской таможни
Около двух килограммов слитков золота обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск во время контроля; девушка планировала вывезти драгоценный металл в Китай.
Жёлтые металлические слитки обнаружили во время контроля сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск. Об этом сообщили в пресс-службе Читинской таможни.
«Во время оформления группы туристов, выезжающих с территории России в Китай, сотрудник таможенного контроля обратил внимание на неестественно передвигающуюся девушку. В её поведении наблюдалась излишняя нервозность», — рассказала Сиб.фм пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.
Туристку просканировали стационарным металлоискателем. После чего она добровольно выдала восемь слитков из жёлтого металла, вес которых составил более 1,8 килограмма. Слитки были привязаны к ступням скотчем.
В пресс-службе добавили, что проведённая экспертиза установила, что слитки изготовлены из золота. По предварительной оценке их стоимость может достигать 5 миллионов рублей.
Слитки были изготовлены кустарным способом, так как на них отсутствовали промышленные пробы. Также отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения металла.
В пресс-службе добавили, что девушка созналась, золото она перевозила за вознаграждение по просьбе гражданина КНР. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов.
Как ранее сообщал Сиб.фм, 14 августа в кроссовках у туристки, направляющейся в КНР вместо стелек были золотые слитки.
Напомним, в сентябре читинские таможенники раскрыли преступную группу, занимавшуюся контрабандой золота в Китай.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Таможенники обнаружили на ступнях российской туристки золотые слитки
Чудовища из Оби: топ-5 гигантских судаков, выловленных новосибирскими рыбаками
Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей
Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде
Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь
Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Серпом по Байкалу
Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...
Сибирь в огне
В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...
Бишыхан абарагша
Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...
Грести мусор руками
Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...
Новости по теме
Популярное