Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка

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Следком возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре, где посторонний мужчина зарезал ребёнка; действия работников сада квалифицируют по статье «Халатность».

Уголовное дело в отношении сотрудников детского сада в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребёнок, возбудил Следственный комитет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребёнка-детский сад "Сказка", не обеспечивших безопасность пребывания ребёнка в дошкольном учреждении, по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности причинение смерти человека)», – говорится в сообщении.

1 ноября в детском саду Нарьян-Мара неизвестный свободно проник в помещение и перерезал горло одному из детей.

Напомним, накануне родители новосибирских детсадовцев получили сообщения о том, что после 8:00 двери учреждений будут закрываться изнутри, и опоздавших внутрь не пустят.