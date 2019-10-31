Упавший на бок грузовик устроил затор на Коммунальном мосту в Новосибирске

Фото: скриншот видео, размещённого в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Автомобиль ГАЗ-66 перевернулся на мосту в Новосибирске; грузовик затруднил движение в сторону Левобережья.

Грузовик завалился на бок в Новосибирске, частично перекрыв проезжую часть и тротуар. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Причины, по которым техника упала на бок, пока не называют. Известно только, что ни водитель, ни другие участники дорожного движения не пострадали.

По словам очевидцев, на место выезжали спасатели МЧС.

«Вокруг машины было много воды, видимо, её пришлось тушить», – сказал проезжавший мимо водитель.

Из-за завалившегося на бок грузовика скорость проезда по мосту стала минимальной – согласно данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобили там ехали со скоростью не более 5 километров в час.

Напомним, 12 октября грузовик врезался в маршрутку в Новосибирске.