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В НГУ прокомментировали угрозу отчисления студентов из-за мемов

Рубрика: общество, проиcшествия

05.11.2019 17:57

фото пресс-службы НГУ

В сети распространилась информация о том, что создателю паблика с «оскорбляющими преподавателей» картинками посоветовали отчислиться по собственному желанию; многие новосибирские студенты встали на защиту учащихся НГУ. 

Новосибирский государственный университет прокомментировал слухи об отчислении студентов, причастных к созданию группы «ВКонтакте», в которой публиковались мемы с преподавателями. Согласно официальному ответу НГУ на запрос Сиб.фм, в учреждении идёт внутренняя проверка.

«Никто не будет наказан, а тем более отчислен, без достаточных на то оснований. Поэтому вопрос требует самого серьёзного разбирательства в рамках существующего правового поля. Что касается морально-этической стороны конфликта, руководство университета надеется, что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях», – ответили Сиб.фм в пресс-службе университета.

Примечательно, что случившееся вызвало настоящий резонанс в социальных сетях: многие стали поддерживать студентов, активно комментировать происходящее, а некоторые даже намеревались устроить пикет во дворе НГУ. 

Напомним, 24 октября 100 тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область НГУ

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сегодня 15:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:37 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области

сегодня 15:31 Общество 0 Коммент.

Банду наркодилеров будут судить в Новосибирске

сегодня 15:24 Общество 0 Коммент.

Новосибирец победил в конкурсе «Скорофильм»

сегодня 14:17 Общество 0 Коммент.

Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске

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сегодня 13:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:52 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:28 Культура 0 Коммент.

Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском

сегодня 12:18 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:06 Общество 0 Коммент.

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Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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