В НГУ прокомментировали угрозу отчисления студентов из-за мемов

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В НГУ прокомментировали угрозу отчисления студентов из-за мемовРубрика: общество, проиcшествия
05.11.2019 17:57
фото пресс-службы НГУ
В сети распространилась информация о том, что создателю паблика с «оскорбляющими преподавателей» картинками посоветовали отчислиться по собственному желанию; многие новосибирские студенты встали на защиту учащихся НГУ.
Новосибирский государственный университет прокомментировал слухи об отчислении студентов, причастных к созданию группы «ВКонтакте», в которой публиковались мемы с преподавателями. Согласно официальному ответу НГУ на запрос Сиб.фм, в учреждении идёт внутренняя проверка.
«Никто не будет наказан, а тем более отчислен, без достаточных на то оснований. Поэтому вопрос требует самого серьёзного разбирательства в рамках существующего правового поля. Что касается морально-этической стороны конфликта, руководство университета надеется, что студенты одного из лучших вузов страны будут более корректны в высказываниях в отношении друг друга и своих преподавателей, в том числе в социальных сетях», – ответили Сиб.фм в пресс-службе университета.
Примечательно, что случившееся вызвало настоящий резонанс в социальных сетях: многие стали поддерживать студентов, активно комментировать происходящее, а некоторые даже намеревались устроить пикет во дворе НГУ.
Напомним, 24 октября 100 тысяч рублей за 20 минут лекции о прививках заработала преподаватель НГУ.
Никита Минин
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