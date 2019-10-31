В новосибирском Сквере Славы открыли детскую площадку, построенную при финансовой поддержке Сбербанка

Лента новостейПредложить новость
Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий
Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей
Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде
Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь
Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка
Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области
Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске
Видео эвакуации спрыгнувшего с 4 этажа новосибирца опубликовали спасатели
Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском
Экс-администратор «Ленты» в Новосибирске пойдёт под суд за присвоение выручки
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
В новосибирском Сквере Славы открыли детскую площадку, построенную при финансовой поддержке СбербанкаРубрика: бизнес
05.11.2019 17:54
Фото предоставлено Сбербанком России
Сбербанк выступил генеральным партнёром проекта: сотрудники банка вошли в инициативную группу и приняли участие в строительстве площадки.
В День народного единства в новосибирском Сквере Славы открылась современная детская площадка «Мир юных героев». Проект был реализован региональным движением «Оставь свой след» при поддержке ООО «Институт непрерывного развития». Строительство площадки велось за счёт средств партнёров. Генеральным партнёром проекта выступил Сбербанк.
На современной детской площадке «Мир юных героев» размером более 300 квадратных метров созданы игровые зоны и места отдыха для детей разных возрастов и их родителей. Реализация проекта прошла в кратчайшие сроки – от идеи площадки до её открытия прошло всего около двух месяцев.
Это уже второй проект «Института непрерывного развития» в Новосибирске, в финансировании которого принимает участие Сбербанк: в октябре 2018 года была запущена современная воркаут-площадка на Михайловской набережной. На этот раз сотрудники банка вошли в инициативную группу и приняли непосредственное участие в разработке проекта и строительстве площадки.
Ольга Коновалова, заместитель управляющего Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:
«Меняться и менять окружающий мир к лучшему – одна из главных целей Сбербанка. Мы всегда с огромным удовольствием поддерживаем и инициируем проекты, направленные на развитие городского пространства. Это уже второй проект "Института непрерывного развития", в реализации которого в Новосибирске Сбербанк принимает активное участие. На этот раз Сбербанк не просто выступил в качестве одного из спонсоров – после строительства воркаут-площадки на набережной несколько наших сотрудников вошли в инициативную группу, и в итоге в том, что сегодня мы запускаем "Мир юных героев" здесь, в сквере Славы, есть и их личный вклад».
Напомним, 30 октября Сбербанк и правительство Кемеровской области подписали «дорожную карту» по цифровизации региона.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Проще, чем кажется: в детские сады в центре Новосибирска может попасть любой желающий
Полицейские из Новосибирска пойдут под суд за взятку в 300 тысяч рублей
Пропавшего в Новосибирске школьника с собакой нашли в соседнем подъезде
Белый питбуль напал на женщину в Новосибирске – ей потребовалась медпомощь
Уголовное дело завели на сотрудников детсада в Нарьян-Маре, где убили ребёнка
Андрей Травников отметил значимость портала госуслуг для жителей Новосибирской области
Первая бесплатная заправка для электромобилей появилась в Новосибирске
Видео эвакуации спрыгнувшего с 4 этажа новосибирца опубликовали спасатели
Пьяный водитель на джипе перевернулся на переезде под Новосибирском
Экс-администратор «Ленты» в Новосибирске пойдёт под суд за присвоение выручки
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Вместе веселее
Две с половиной тысячи квадратных метров детского счастья...
День, полный надежды
Всего один день в стенах кризисного центра для женщин...
В Новый год загадаю доброе дело
Где и как в Новосибирске можно творить добро
Новости по теме
Популярное