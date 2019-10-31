В школе Новосибирска отказались комментировать инцидент с выгнанной из-за стола второклашкой

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Девочку не пустили за общий стол из-за того, что её родители не сдали деньги на чаепитие; в школе отказались комментировать информацию.

Мама второклассницы, учащейся в школе № 183 Новосибирска, пожаловалась на то, что её дочь не пустили за общий стол во время чаепития. По словам женщины, одна из родительниц при остальных детях оскорбила ребёнка, чем спровоцировала психологическую травму. Об этом сообщается в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В самой школе, которая упоминается в посте, корреспонденту Сиб.фм отказались комментировать инцидент.

«Со всеми вопросами – в пресс-центр мэрии. Мы ничего говорить не будем», – сказали в приёмной школы.

Собеседница издания также подчеркнула, что «от лица всего педагогического коллектива школы просит проверять информацию и соблюдать журналистскую этику».

По версии мамы пострадавшей девочки, одна из членов родительского комитета заявила школьнице: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай».

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что больше половины российских детей становятся жертвами травли в школе.