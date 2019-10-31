Видео эвакуации спрыгнувшего с 4 этажа новосибирца опубликовали спасатели

скриншот видео, размещённого в группе «Спасатели МАСС Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирец спрыгнул с высоты четвёртого этажа и повредил обе ноги; с козырька здания его снимали с помощью ковшовых носилок.

Кадры эвакуации мужчины, который получил травмы после прыжка с большой высоты, опубликовали спасатели МАСС. В карету скорой помощи его транспортировали с помощью специальной техники.

Как сообщается в группе «Спасатели МАСС Новосибирск», инцидент произошёл вечером 4 ноября. В службу позвонила супруга пострадавшего. По её словам, муж спрыгнул с балкона на находящийся ниже технический выступ дома, но не рассчитал высоту и травмировался.

«Происшествие произошло на улице Челюскинцев, напротив цирка. После прыжка мужчина повредил ноги и самостоятельно передвигаться не мог», – уточнили спасатели.

На обе ноги пострадавшего были наложены шины, после чего на эвакуационных ковшовых носилках мужчину эвакуировали с крыши внутрь здания и передали медикам.

Напомним, 29 октября спасатели помогли тяжелобольной пенсионерке спуститься из квартиры и добраться до кареты скорой помощи.