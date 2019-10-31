Видео: обвиняемый в убийстве ребёнка в Нарьян-Маре повторил свой маршрут на следственном эксперименте

Фото и видео с сайта Следственного комитета России

Следственный комитет опубликовал видео с участием обвиняемого в убийстве ребёнка в детском саду Нарьян-Мара; на кадрах 36-летний мужчина показывает, как проник в здание и поднялся в группу.

Видео следственного эксперимента с участием 36-летнего неработающего жителя Нарьян-Мара, которому предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, размещено на сайте Следкома РФ. На кадрах в том числе представлена запись с камер наружного наблюдения детского сада.

Как сообщается на сайте следственного ведомства, 31 октября обвиняемый подошёл к центральному входу в «Центр развития ребёнка – детский сад "Сказка"» и позвонил в домофон. Охранник ООО ОП «Святогоръ» дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников.

«Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошёл в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но обвиняемый её оттолкнул и подошёл к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи 6-летнему мальчику», – говорится на сайте Следкома.

В ходе допроса в качестве обвиняемого мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он также рассказал следователю, что накануне употреблял спиртные напитки.

Напомним, сегодня стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц детского сада по статье «Халатность».