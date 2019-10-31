Видео: «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточке

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Видео: «Сибирский Левша» нарисовал портрет учёного на яблочной косточкеРубрика: общество, культура
05.11.2019 09:31
видео Владимира Анискина
Новосибирский творец показал свою новую работу; рисунок выполнен на срезе косточки из яблока.
Художник из Новосибирска Владимир Анискин нарисовал на срезе яблочной косточки портрет ректора Новосибирского электротехнического института Георгия Лыщинского, которому 5 ноября могло бы исполниться 97 лет. В ближайшее время произведение искусства будет передано в дар НГТУ.
«Мне довелось учиться в НЭТИ (сейчас это Новосибирский государственный технический университет). Сначала год учёбы (1991-1992) на радиотехническом факультете, затем (1993-1999) на факультете летательных аппаратов. Удалось закончить НГТУ с красным дипломом», – пишет Владимир на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, 16 октября стало известно, что Владимир Анискин продаёт миниатюрную пешку за 13 тысяч рублей.
Никита Минин
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