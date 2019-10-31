Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселёвска

фото пресс-службы администрации Кемеровской области

В Кемеровской области поймали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве Сергея Лаврентьева.

Правоохранители задержали двух жителей города Белово, подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселёвска. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Один из них – водитель, который довёз злоумышленников до места преступления. 49-летнего мужчину арестовали, для 35-летнего меру пресечения изберут сегодня. Пока официальная версия произошедшего – разбойное нападение.

Напомним, 1 ноября стало известно, что момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на камеры видеонаблюдения.