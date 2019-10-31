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Бесплатный проезд для детей в транспорте

Рубрика: общество

06.11.2019 12:23

Коллаж Сиб.фм

До какого возраста можно не покупать билет для маленьких детей.

Родители могут экономить на поездках всей семьёй.

На разных видах транспорта есть свои правила оплаты проезда. Приобретать билет для малышей во многих случаях не нужно, или же он предоставляется бесплатно.

В первую очередь, стоит обратиться к статье 21 Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

При проезде в транспортном средстве, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа, пассажир имеет право:

1. Перевозить с собой бесплатно в городском и пригородном сообщении детей в возрасте не старше 7 лет без предоставления отдельных мест для сидения.

2. Перевозить с собой бесплатно в междугородном сообщении одного ребенка в возрасте не старше 5 лет без предоставления отдельного места для сидения.

Случается, что в общественном транспорте возникают споры между пассажирами и кондукторами относительно возраста ребёнка. Нередко родители намеренно говорят неправду о том, сколько ему лет, чтобы не платить лишние деньги за проезд. И даже подговаривают чадо «сказать тёте, что тебе всего 4 года». 

Законодатель предусмотрел подобное развитие событий. В части третьей этой же статьи Федерального закона указано следующее:

- пассажир обязан иметь при себе документ, который подтверждает возраст ребёнка, перевозимого с предоставлением преимуществ по провозной плате, и который в обязательном порядке предъявляется по первому требованию лиц, осуществляющих контроль за оплатой проезда.

Что же касается поездов, то и здесь есть свои правила бесплатного проезда. Если родители решили отправиться куда-то на поезде вместе со своим маленьким ребёнком, им необходимо знать, до какого именно возраста он может пользоваться льготами.

РЖД даёт нам конкретный ответ на такой вопрос:

- пассажир имеет право провозить бесплатно одного ребенка в возрасте до 5 лет, если он не занимает отдельное место в вагонах купе, СВ, плацкартных, общих и сидячих вагонах, и до 10 лет в вагонах люкс. 

В трактовке этих правил тоже часто возникают споры: входят ли пятилетние дети в категорию «до 5 лет». Нужно понимать, что если ребёнку уже исполнилось 5 или 10 лет, то за проезд уже придётся платить по тарифу.

Однако пассажир имеет право провозить на отдельных местах детей в возрасте до 10 лет с оплатой в соответствии с детским тарифом, который включает скидку от стоимости взрослого тарифа.

Важно всегда иметь при себе свидетельство о рождении своего ребёнка, а также помнить о том, что возраст ребенка будет определяться на день начала поездки. Если в день отправления поезда вашему ребёнку исполняется 5 или 10 лет, то на него будет оформлен соответствующий проездной билет по тарифу на перевозку детей. Начиная со следующих суток, льгота отменяется.

И в заключение – о перелёте вместе с детьми в самолётах. Здесь нужно обратиться к «Воздушному кодексу» и «Общим правилам транспортировки пассажиров и багажа».

Если вашему ребёнку ещё нет 2 лет, тогда полёт для малыша должен обходиться бесплатно. Однако данное правило выполняется не всегда. Основная причина в том, что у каждой авиакомпании есть свои регламентирующие документы. К примеру, если вы совершается перелёт по городам России, то за ребёнка вам платить не придётся, но практика зарубежных авиарейсов говорит о том, что вам всё же придётся, возможно, заплатить за своего маленького пассажира примерно 10 % от стоимости своего билета.

Также во многих авиакомпаниях действует льготный тариф для детей в возрасте до 12 лет – им предоставляют скидку в размере 50 % от стоимости билета.

Автор
Дмитрий Гапоненко
Юрист ООО «Юридический бизнес форум»
Автор
Дмитрий Гапоненко
Юрист ООО «Юридический бизнес форум»
Теги: право закон юрист

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