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«Безумное чаепитие»: почему маленький праздник в новосибирской школе обернулся большим скандалом

Рубрика: общество, проиcшествия

06.11.2019 18:05

фото из архива Сиб.фм, группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте», кадр из мультфильма «Алиса в Стране чудес» студии Disney

Второклассницу не пустили за общий стол из-за того, что её родители не сдали деньги на сладости. Корреспондент Сиб.фм отправился в эту школу, чтобы выяснить, что там происходило в последний день четверти и почему это происшествие можно назвать «Войной Матерей».

С чего всё началось?

Новосибирская школа № 183 прославилась на всю страну из-за чаепития, во время которого ученицу второго класса не пустили за общий стол и оскорбили на глазах одноклассников. Как рассказала мама девочки, такое унижение даже спровоцировало психологическую травму у школьницы. 

«Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди и садись там, где твои кексы, там и кушай», – процитировала мама второклашки женщину, которая выгнала её дочь из класса. 

Родители девочки признались, что действительно не сдали деньги на угощения. Однако произошло это из-за того, что родительский комитет, собирающий на праздники деньги, отчетность не ведёт, объясняя это тем, что «негде хранить чеки». Но свой вклад в праздничный стол семья внесла: второклашка принесла на праздник сок и выпечку.

В самой школе нам по горячим следам отказывались комментировать инцидент и советовали обращаться в пресс-центр мэрии. Однако сегодня в образовательном учреждении решили нарушить молчание и рассказать о сложившейся ситуации.

Кто оказался крайним?

Когда я переступаю порог образовательного учреждения, на меня наваливаются воспоминания о собственной школе. Очень уж похожи между собой все эти коридоры и лестничные пролёты. Детей тут нет, и стоит мёртвая тишина: сейчас продолжаются осенние каникулы. Охранник появляется из своей каморки и интересуется, куда это я направляюсь.

«С директором поговорить про чаепитие, с которого девочку выгнали», – отвечаю, начиная думать, что перепутал время встречи.

Про скандальную история мужчина, конечно же, слышал. И у него тоже есть свое мнение о произошедшем:

«Никто её не выгонял. Бедная директриса, столько на неё навалилось. Не каждый мужчина такое вытерпит. Эх, налетели. Проходите, я вас потом на выходе в журнал запишу».

Найти руководителя учебного заведения оказалось несложно. Ещё пару поворотов, и я вижу директрису, Наталью Викторовну. Журналисты столпились вокруг неё, выставив вперёд записывающие микрофоны. Импровизированный брифинг проходит не в кабинете и не в актовом зале, а прямо в коридоре. Мои коллеги заняли всё пространство от стены до стены. Наталья Пермякова назидательным тоном директора рассказывает, как всё происходило:

«… она позвонила папе, потому что живёт от школы далековато. Он приехал и забрал её. Хорошая семья, обычная. Прокуратура ещё не приезжала, они будут 11 ноября. Мама, которую обвиняют в том, что она унизила ребёнка, написала заявление о защите чести и достоинства. Из-за комментариев, которые её оскорбляют».

На вопрос, по какому случаю было организовано это злосчастное чаепитие, директриса отвечает, что это был Праздник картошки (да-да, и такое бывает):

«Это смешно звучит, но для второго класса это нормальное мероприятие. Это было 1 ноября, в последний день четверти. Там пели песни, рассказывали стихи, разгадывали загадки о картошке. Говорили об исторической родине овоща, как он появился в России. Это первая часть, а вторая часть – чаепитие для детей. Но теперь чаепития запрещены в нашей школе. Если факт унижения школьницы будет подтверждён, это вопиющий случай, такого не должно быть. Если между родителями проблемы – они не должны втягивать детей в это».

Корни находятся глубже

Как выяснилось, мама оскорблённой девочки и женщина, которая пристыдила второклассницу на празднике, уже и раньше враждовали. Это конфликт взрослых людей, которые не смогли решить его сами, а сделали крайними детей. Однако ребёнка за руку никто не выводил из класса, уверяет директриса: в помещении находились 40 человек, которые не стали бы просто так смотреть на это. 

«Дети тут ни при чём. В классе эту девочку все любят, она со всеми дружит. У детей конфликта нет, а вот ссора родителей сказалась на них. Я предложила сесть за общий стол переговоров и решить эту проблему, как взрослые люди. Будет ли она учиться и дальше в нашей школе – я не знаю. Мы думаем об этом. Никакого негатива не будет оказано ни со стороны классного руководители, ни со стороны учителей. Дети между собой дружат. Сама девочка говорит, что хочет продолжать учиться здесь. Это будет выбор родителей».

Наталья Викторовна уверяет, что за 11 лет её работы в учреждении никто никаких сборов здесь не проводил. В 2015 году школа была отремонтирована: так, ни до реконструкции, ни после с родителей денег не брали. 

«Родители в классе собирают средства на мероприятия, это их личная ответственность. Они хотят подарочки подарить, провести дни именинника. Эти внеклассные занятия объединяют детей. Почему родительский комитет не предоставляет чеков? Мне сказали, что всё фотографируется и выкладывается в WhatsApp. Остальным будет заниматься уже прокуратура».

Остался один вопрос: почему классный руководитель допустил такое? Связаться с преподавателем у корреспондента Сиб.фм не получилось, потому что на телефонные звонки она не отвечает.

После встречи остался неприятный осадок. Нет, он не связан с тем, что нам даже не дали присесть и что всё происходило очень скомканно прямо в коридоре. Обидно стало за детей, которые становятся жертвами родительских конфликтов. А ведь всё только начинается: скоро нагрянет проверка, возможно, правоохранители будут опрашивать даже школьников и выяснять все обстоятельства произошедшего. Докопаться до истины, конечно, хочется, но стоит ли ещё больше травмировать детей?

Напомним, ранее мать ещё одной новосибирской школьницы пожаловалась на унижения и поборы.

Никита Минин

Теги: чаепитие Новосибирск

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