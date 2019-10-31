Бюджет согласия и взаимопонимания поддержали новосибирские общественники на публичных слушаниях

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Бюджет согласия и взаимопонимания поддержали новосибирские общественники на публичных слушанияхРубрика: общество
06.11.2019 17:27
фото с сайта pixabay.com
Публичные слушания по проекту бюджета Новосибирской области на 2020 год прошли в региональном парламенте; главный финансовый документ субъекта поддержали представители общественности.
Пакет ключевых финансовых документов Новосибирской области на три последующих года рассмотрели 6 ноября в рамках публичных слушаний с участием общественников и руководства региональной исполнительной и законодательной власти, а также представителей муниципалитетов. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Как рассказал первый зампред правительства Владимир Знатков, в регионе делаются серьёзные вложения в реализуемые в регионе нацпроекты. Он отметил важность как определения приоритетных расходов бюджета, так и увеличения налогооблагаемой базы региона.
С докладом о проекте закона о бюджете выступил министр финансов и налоговой политики области Виталий Голубенко.
По его словам, основные направления бюджетной политики на предстоящий период по направлениям «образование», «здравоохранение», «жилищно-коммунальный комплекс», «капитальное строительство» и других формировались под контролем губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
«Проектом бюджета защищены ключевые социальные задачи региона – оказание услуг в сфере образования, медицины, культуры и социального обслуживания», – сказал министр.
Он подчеркнул, что ресурсами обеспечены и такие задачи, как поддержка дорожного комплекса, АПК, стимулирование инвестиционной деятельности.
Голубенко рассказал, что в законопроекте о бюджете региона отражены ключевые поручения президента РФ, направленные на достижение ключевых национальных целей развития: развитие человеческого капитала, создание комфортной среды проживания, экономический рост.
Министр акцентировал внимание на шагах, сделанных в сфере межбюджетных отношений в части налогообложения. Муниципалитеты смогут повысить оперативность работы при управлении муниципальным дорожным комплексом и улучшить эффективность взаимодействия с предпринимателями.
Как подчеркнул Виталий Голубенко, проект бюджета «надёжно сбалансирован, хорошо синхронизирован с проектом социально-экономического развития Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также со стратегией развития региона».
«Наш бюджет, прежде всего, должен быть бюджетом согласия и взаимопонимания,
тогда и со стороны бизнеса, и со стороны органов власти, и со стороны граждан будет меньше критики и больше конструктивных предложений», – отметил он.
В ходе обсуждения законопроекта депутаты и общественники задавали вопросы о исполнении наказов избирателей, реализации программ газификации, обеспечении жителей чистой водой. Также вопросы касались сферы здравоохранения, строительства новых поликлиник, сферы образования.
В свою очередь представители муниципальных образований области обратили внимание на повышение уровня культуры бюджетной работы.
По итогам публичных слушаний будут приняты рекомендации, которые впоследствии обсудят в в профильном комитете регионального парламента.
Напомним, 25 октября региональный Минфин внёс в Законодательное собрание проект бюджета региона на 2020 год.
Мария Машанова
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