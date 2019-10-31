«Чистая питьевая вода» появится в Новосибирске

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«Чистая питьевая вода» появится в НовосибирскеРубрика: общество
06.11.2019 16:55
Фото с сайта ОНФ
Эксперты ОНФ создадут проект «Чистая питьевая вода» для отслеживания качества водоснабжения в регионе; идею поддержал Роспотребнадзор.
Эксперты Общероссийского народного фронта объявили о начале проекта «Чистая питьевая вода» в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ. По словам активистов, это будет «народная карта», на которую будут подробно наносить всю информацию о качестве воды в городе и сельских районах области.
«Перед началом реализации программы нам нужно сверить информацию, которая есть у органов исполнительной власти, у санитарных врачей, у экспертов ОНФ и у самих жителей. Эксперты ОНФ регулярно в районах области получают жалобы от жителей на некачественную питьевую воду», – отметил член регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, модератор тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» в регионе Сергей Аверьяскин.
Региональную программу по повышению качества водоснабжения утвердили летом 2019 года. Программа продлится до 2024 года – сейчас уже почти 90 % населения области получают чистую питьевую воду, которая соответствует всем стандартам качества.
Проект «Чистая питьевая вода», по словам активистов, поможет работать с появляющейся информацией максимально оперативно.
«Карта будет открытой и доступной, наши выезды и их результаты обязательно будем озвучивать. Идею в ходе обсуждения активно поддержал Роспотребнадзор. В ближайшее время мы совместно составим алгоритм нашей мониторинговой деятельности на весь следующий год. Уже на следующей неделе мы с экспертами выезжаем на наш первый объект мониторинга – город Тогучин», – прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ в Новосибирской области Светлана Заикина.
Напомним, 23 октября Сиб.фм писал, как очистить ржавую воду из-под крана без фильтра.
Эмиль Фукс
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