Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

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Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской областиРубрика: общество
06.11.2019 12:39
фото с сайта pixabay.com
Оставшиеся без родителей дети обеспечиваются исключительно индивидуальными жилыми помещениями; всего в 2019 году планируется приобрести 308 квартир для сирот.
Более двухсот новых квартир получили дети-сироты в Новосибирской области в рамках региональной программы. Только 5 ноября ключи от восьми жилых помещений вручили детям, оставшимся без родителей, в Искитимском районе, а чуть ранее, 31 октября, были подарены ещё четыре квартиры в Маслянинском районе.
С 2013 года дети-сироты получают только индивидуальное жилое помещение – квартиру или небольшой дом, отвечающее всем санитарным нормам. Особое внимание уделяется качеству: для этого проводится специальная экспертиза. Также министерство труда и социального развития проводит проверку уже сданного жилья, чтобы оно соответствовало требованиям законодательства.
Кроме прочего, тем, кто ещё только находится в очереди на получение собственной квартиры, выдаются деньги на арендную плату за жильё из средств областного бюджета.
Всего в 2019 году планируется приобрести 308 жилых помещений для сирот.
Напомним, ранее стало известно, что крупные инвесторы в Новосибирской области получат дополнительную поддержку.
Никита Минин
Комментарии
во что превращают квартиры дети сироты, всем известно, прежде чем дать квартиру их необходимо обучить навыкам социального поведения в многоквартирном доме! что мусор нужно выносить куда положено,а не в окно выбрасывать, что подъезд не общественный туалет, что ночью люди спят,и по квартире не ездят на подкованных лошадях !
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