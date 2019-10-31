Диабазовую муку и кислотоупорный клей-затирку будет выпускать первый инвестор новосибирской ТОСЭР «Горный»

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Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил реализацию в ТОСЭР «Горный» инвестиционного проекта компании «Диабаз»; речь идёт о производстве диабазовой муки и другой кислотоупорной продукции.

Диабазовую муку, кислотоупорный клей-затирку, химически стойкие штукатурные составы, химически стойкие бетоны планирует выпускать компания «Диабаз» в рамках реализации территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном агентстве инвестиционного развития.

К 2022 году «Диабаз» будет выпускать порядка шести тысяч тонн продукции в год. При этом сырьём для изготовления кислотоупорной продукции служит горная порода – диабаз, добываемый на Буготакском диабазовом месторождении.

«Ассортиментная линейка "Диабаза" будет востребована в химической, нефтеперерабатывающей промышленности, на предприятиях чёрной и цветной металлургии, энергетики, а также в агропромышленном секторе. Рынок сбыта – Российская Федерация и ближнее зарубежье», – уточнили в агентстве инвестиционного развития.

Объём инвестиций в проект составляет порядка 14 миллионов рублей, планируется создать 14 рабочих мест. «Диабаз» разработал бизнес-план проекта, провёл переговоры с покупателями продукции, а также намерен провести ремонт в приобретённом на территории ТОСЭР «Горный» здании.

Напомним, 5 ноября в правительстве Новосибирской области рассмотрели инвестиционные проекты, нуждающиеся в материальной поддержке регионального бюджета.