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Диабазовую муку и кислотоупорный клей-затирку будет выпускать первый инвестор новосибирской ТОСЭР «Горный»

Рубрика: общество

06.11.2019 17:59

Фото со страницы plitka-pol.ru

Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил реализацию в ТОСЭР «Горный» инвестиционного проекта компании «Диабаз»; речь идёт о производстве диабазовой муки и другой кислотоупорной продукции. 

Диабазовую муку, кислотоупорный клей-затирку, химически стойкие штукатурные составы, химически стойкие бетоны планирует выпускать компания «Диабаз» в рамках реализации территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» Новосибирской области. Об этом сообщили в региональном агентстве инвестиционного развития. 

К 2022 году «Диабаз» будет выпускать порядка шести тысяч тонн продукции в год. При этом сырьём для изготовления кислотоупорной продукции служит горная порода – диабаз, добываемый на Буготакском диабазовом месторождении. 

«Ассортиментная линейка "Диабаза" будет востребована в химической, нефтеперерабатывающей промышленности, на предприятиях чёрной и цветной металлургии, энергетики, а также в агропромышленном секторе. Рынок сбыта – Российская Федерация и ближнее зарубежье», – уточнили в агентстве инвестиционного развития. 

Объём инвестиций в проект составляет порядка 14 миллионов рублей, планируется создать 14 рабочих мест. «Диабаз» разработал бизнес-план проекта, провёл переговоры с покупателями продукции, а также намерен провести ремонт в приобретённом на территории ТОСЭР «Горный» здании.

Напомним, 5 ноября в правительстве Новосибирской области рассмотрели инвестиционные проекты, нуждающиеся в материальной поддержке регионального бюджета. 

 

Мария Машанова

Теги: ТОСЭР Новосибирск Диабаз

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Диабазовую муку и кислотоупорный клей-затирку будет выпускать первый инвестор новосибирской ТОСЭР «Горный»

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Власти Новосибирской области поддержат производителей земляники и молока

сегодня 17:49 Политика 0 Коммент.

Бюджет согласия и взаимопонимания поддержали новосибирские общественники на публичных слушаниях

сегодня 17:27 Общество 0 Коммент.

Новая заправка электромобилей в Новосибирске оказалась вне закона

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сегодня 14:48 Общество 0 Коммент.

Жителям Новосибирска в выходные предлагают проверить здоровье

сегодня 14:37 Общество 0 Коммент.

Второй торговый форум открылся в Новосибирске

сегодня 14:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:59 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:46 Общество 0 Коммент.

Дети-сироты с начала года получили более двухсот квартир в Новосибирской области

сегодня 12:39 Общество 1 Коммент.

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сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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