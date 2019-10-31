Дроны помогут найти утечки на тепловых сетях Новосибирска

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Дроны и тепловизоры намерены использовать новосибирские энергетики, чтобы обнаружить утечки теплоносителя; специалисты обследуют более 550 километров теплотрасс.

Участки тепловых сетей, требующие оперативного ремонта, обследуют в Новосибирске с помощью тепловизоров и дронов. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Как рассказали на предприятии, работы проводятся в тёмное время суток — примерно с десяти часов вечера до трёх утра, в безветренную погоду. Только при таких условиях можно применять дроны и тепловизоры.

«Летают аппараты на высоте от 100 до 1000 метров, могут преодолевать расстояние около 16 километров. Опасности для горожан это не представляет», – уточнили в СГК.

В ходе каждого вылета специалисты с помощью тепловизоров фиксируют места скрытых утечек теплоносителя, оценивают объёмы потери тепла, а затем готовят задания для наземной бригады диагностических работ.

Как сообщили в СГК, планируется, что с использованием летательных аппаратов и тепловизоров планируют обследовать до 550 километров магистральных и квартальных тепловых сетей.

Впервые такую технологию в СГК начали применять в 2018 году.

Напомним, 24 октября стало известно, что на старте отопительного сезона в Новосибирске возросло количество порывов.