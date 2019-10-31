Две тысячи доз в день: интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из Омска

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Две тысячи доз в день: интернет-магазин по продаже наркотиков в Новосибирске организовала женщина из ОмскаРубрика: проиcшествия
06.11.2019 09:58
Скриншот из видео ГУ МВД
Группировку наркодилеров арестовали сотрудники МВД и ФСБ; в день злоумышленники продавали около двух тысяч доз наркотиков.
Масштабную преступную группировку по распространению наркотиков на территории Новосибирской области раскрыли сотрудники МВД совместно с ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД. Как выяснило следствие, жительница Омска организовала интернет-магазин по продаже героина. Ежедневно наркоторговцы продавали не менее двух тысяч доз белого порошка.
«Установлено, что указанный интернет-магазин являлся крупным ресурсом по распространению наркотиков на территории г. Новосибирска, который организовала жительница города Омска. Каждый предполагаемый участник криминальной группировки выполнял свои обязанности – от руководства и администрирования до оборудования тайников-закладок. В день они продавали более двух тысяч доз наркотического средства. Ежемесячный доход превышал 12 миллионов рублей», – сообщили в ГУВД.
Отряд специального назначения «Гром» задержал в Омске организатора группы и трёх сообщников, которые занимались фасовкой и распространением оптовых партий вещества.
«Также в ходе спецоперации при участии ДПС ГИБДД в городе Оби Новосибирской области задержаны при транспортировке очередной оптовой партии героина двое предполагаемых курьеров. В ходе досмотра их автомобиля в багажном отсеке под обшивкой обнаружено около пяти килограммов порошкообразного вещества, расфасованного в 10 полиэтиленовых упаковок. Проведенная экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством героин», – добавили в пресс-службе ведомства.
В общей сложности у организатора и подельников изъяли около семи килограммов упакованного и расфасованного по пакетам героина. Расследование уголовного дела по статье 228 УК РФ продолжается.
Напомним, 5 ноября под суд отправили другую банду наркодилеров в Новосибирске.
Эмиль Фукс
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